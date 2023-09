FC Schalke 04: Amtszeit wohl in den letzten Zügen – muss er nun vorzeitig gehen?

Die Luft wird immer dünner – dem FC Schalke 04 gelingt auch ohne Thomas Reis kein Sieg, die Krise um den Pottklub verschärft sich weiter. Die Mannschaft präsentierte sich auch in Paderborn (1:3) desolat und verliert auch die Anhänger, die das Team schon nach dem 0:2 nicht mehr supporteten.

Die Lage wird immer prekärer, die Kritik an die Verantwortlichen wächst nahezu ins Unermessliche. Sport-Vorstand Peter Knäbel ist längst angezählt. Seine Zeit beim FC Schalke 04 könnte schon in Kürze vorbei sein.

FC Schalke 04: Neuer CEO im Anmarsch, Knäbel vor dem Aus?

Er kam 2021, als der Verein nach dem Abstieg komplett auf dem Boden lag. Gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen rund um Ex-Sportdirektor Rouven Schröder und Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers baute er den Klub wieder auf. Knäbel ging in den vergangenen zweieinhalb Jahren durch viele Höhen und Tiefen, doch nun scheint sein Aus bereits besiegelt zu sein.

Die Kritik an seiner Person ist groß. Die Auswahl der Trainer, das öffentliche Auftreten und die teilweise katastrophalen Kaderzusammenstellungen brachten ihn in eine Lage, in der eine weitere Zusammenarbeit kaum mehr möglich erscheint. Knäbels Vertrag läuft ohnehin im kommenden Jahr aus, eine Verlängerung nahezu ausgeschlossen.

Doch nun scheint es so, als würde die Zeit des 56-Jährigen schon in den kommenden Tagen zu Ende gehen können. Laut der „Bild“ ist sich der S04 mit einem neuen CEO einig – der neue Vorstandsvorsitzender soll in der Länderspielpause vorgestellt werden. Demnach sei es gut möglich, dass Knäbel dann gehen muss. Denn dann hätte der Pottklub wieder drei Vorstandmitglieder. Aufgrund des fehlenden Vorsitzes war eine Entlassung Knäbels bisher schlichtweg nicht möglich.

S04-Doppelschlag in der Länderspielpause?

Doch laut der „Bild“ wird nach dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin (Sonntag, 8. Oktober, 13.30 Uhr) nicht nur der neue CEO vorgestellt, auch der neue S04-Trainer könnte in der Länderspielpause präsentiert werden. Man habe einen ersten Kandidaten konkret kontaktiert, heißt es.

Gut möglich also, dass der neue Vorstandsvorsitzender direkt an der Suche nach einem neuen Hautübungsleiter beteiligt ist. Ob Noch-Sportchef Knäbel hingegen große Aktien an der Suche hat, wenn er in der kommenden Woche ohnehin gehen könnte, scheint fraglich.