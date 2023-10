FC Schalke 04: Klub trennt sich von Trainer – wäre ER einer für S04?

Nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Reis läuft beim FC Schalke 04 die Suche nach einem Nachfolger. Der Markt ist gerade während einer laufenden Saison immer schwierig, allzu viele passende Kandidaten gibt es nicht.

Jetzt könnte sich für den FC Schalke 04 allerdings eine neue Chance ergeben. Ein deutscher Trainer musste bei seinem Verein gerade erst die Koffer packen. Die Rede ist von Timo Schultz.

FC Schalke 04: Schultz ein Kandidat für S04?

Wer wird neuer Trainer des FC Schalke 04? Diese Frage stellt sich aktuell jeder Schalke-Fan. Nach dem Rauswurf von Trainer Thomas Reis wird viel spekuliert, konkrete Gerüchte über die Nachfolge gibt es bislang allerdings nicht. Berichten zufolge steht bislang nur fest, dass der Trainer in der Länderspielpause in zwei Wochen präsentiert werden – und das Kandidat Sandro Schwarz abgesagt hat.

Namen sind im Umfeld er Veltins-Arena viele gefallen, jetzt könnte ein neuer Mann auf der Liste möglicher Kandidaten auftauchen: Timo Schultz ist seit Freitag (29. September) wieder auf dem Markt. Der 46-Jährige musste beim Schweizer Top-Klub nach nur sieben Spielen „aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation“ wieder gehen. Für Schultz ist das bitter, für den FC Schalke 04 eine Möglichkeit.

Timo Schultz ist wieder auf dem Markt. Der Trainer wurde beim FC Basel gefeuert. Foto: IMAGO/Manuel Stefan

Die 2. Bundesliga kennt der frühere Fußball-Profi wie seine Westentasche. Von Sommer 2020 bis Ende 2022 stand Timo Schultz beim FC St. Pauli an der Seitenlinie. In seiner ersten Saison führte er die Hamburger auf Rang 10, in seinem zweiten Jahr wurde St. Pauli Fünfter und drang bis ins DFB-Pokal Viertelfinale vor. Nach der Hinrunde 2022/2023 war dann für ihn aber Schluss.

Schultz und Schalke – das könnte passen

Schultz ist noch unverbraucht, kennt die 2. Bundesliga und wäre wohl nicht allzu teuer. Bei St. Pauli ließ er meist mit einem 4-3-1-2-System spielen, beim FC Basel setzte er auf ein klassisches 4-2-3-1-System. Er wäre definitiv eine Option, über die man sich in der Schalker Führungsregie Gedanken machen könnte. Ob er so kurz nach seinem Rauswurf bei Basel aber schon bereit ist für die nächste Aufgabe, steht auf einem anderen Blatt Papier.