FC Schalke 04: Transfer-Wirrwarr nimmt kein Ende – platzt DIESER Deal nun endgültig?

Die Verhandlungen um Tim Skarke wurden im Laufe der Transferphase zu einer Never-Ending-Story. Mal hieß es, dass es eine Einigung zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin gebe, mal seien die Ablöseforderung seitens der Hauptstädter zu hoch für den klammen Pottklub – nun scheint das Hin und Her endlich ein Ende zu finden.

Der FC Schalke 04 hat in den verbleibenden Wochen des Transferfensters noch einiges auf der Agenda. Neben Verstärkungen für die Defensive hielt sich in den vergangenen Wochen immer wieder das Gerücht, dass auch auf den offensiven Außenpositionen noch einmal nachgelegt werden könnte.

FC Schalke 04: Skarke wohl nicht zu S04

Schon seit Anfang Juni heißt es, dass Tim Skarke der absolute Wunschspieler von Thomas Reis sei. Doch die Verhandlungen mit Union Berlin ziehen sich nun schon seit Wochen, eine Einigung war zu keiner Zeit wirklich in Sicht. Nun scheint sich der FC Schalke 04 endgültig von einem Skarke-Deal zu entfernen.

Laut der „Bild“ sei das Werben um den pfeilschnellen Angreifer in den vergangenen Wochen abgeflacht. Andere Klubs sollen sich derzeit mehr um eine Verpflichtung bemühen. Mehrere Erstligisten aus der „unteren Tabellenhälfte” hätten ein größeres Interesse an Skarke.

Dass die Rückkehr zum S04 nun wohl nicht zustande kommt, ist eine Frage des Geldes. Denn die Berliner fordern eine zu hohe Ablöse – die möchte und kann Schalke nicht zahlen. Da der Vertrag von Skarke kommendes Jahr ausläuft, ist auch eine Leihe kein Thema.

Andere Mannschaftsteile haben Priorität

Dass S04 die aufzubringende Ablöse nicht zahlen kann, liegt auch an den weiteren Transferplanungen von Königsblau. Denn man möchte (zunächst) noch Alternativen für die defensiven Außenbahnen holen. Derzeit hat man mit Thomas Ouwejan, Cedric Brunner und Henning Matrciani nur drei Spieler für zwei Positionen. Bei möglichen Ausfällen wird e enorm knapp für S04 – das hat man schon im Pokalspiel in Braunschweig gesehen, als Ouwejan verletzt fehlte.

So werden die verbleibenden Mittel wohl in die Defensive und nicht weiter in die Offensive gesteckt werden. Für einen möglichen Skarke-Deal bedeutet dies wohl das Aus. Flügelstürmer hat man derzeit ohnehin schon genug – derzeit hat man sechs Spieler für die linke und rechte Offensivseite.