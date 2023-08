FC Schalke 04: Nach 15 Jahren ist Schluss! Ex-Star gibt Karriereende bekannt

In den vergangenen Wochen wurde immer mal wieder spekuliert, wie es für einen ehemaligen Akteur des FC Schalke 04 weitergeht. Zuletzt spielte Bastian Oczipka für Arminia Bielefeld und musste mit den Ostwestfalen den bitteren Durchmarsch in Liga drei erleben.

Im Rahmen des XXL-Umbruchs bei Bielefeld sortierte man jedoch auch den ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 aus. Nach seinem Arminia-Aus wurde es ruhig um Oczipka. Es gab zwar Spekulationen um einen Wechsel, konkret wurde es jedoch nie. Nun erklärte er, dass er die Schuhe an den Nagel hängt und aufhört.

FC Schalke 04: Oczipka erklärt Ende seiner Profi-Karriere

Ganze 304-mal stand der gebürtige Rheinländer in der Bundesliga auf dem Platz. Er spielte unter anderem für Bayer Leverkusen, Hansa Rostock, den FC St. Pauli, den FC Schalke 04, Union Berlin und Arminia Bielefeld. Ganze 15 Jahre war Oczipka Teil des deutschen Profifußballs. Dazu lief er in der Champions League auf und konnte so Erfahrungen auf der ganz großen Fußballbühne sammeln.

Nach seiner Zeit bei Bielefeld und dem bitteren Abstieg mit der Arminia erklärte der Ex-Schalker am Montag (14. August) sein Karriereende. Nach den Jahren im Profi-Fußball inklusive einiger Höhen und Tiefen hört der 34-Jährige nun also auf.

„Es war eine geile Karriere. Eine lange Karriere. Eine intensive Zeit. Die nun zu Ende ist. Nach fünfzehn Jahren ist nun Schluss. Es würde jeglichen Rahmen sprengen, hier alle Höhepunkte nochmal anzureißen. Aber ich habe ganz viele Erinnerungen im Kopf, die mich glücklich und zufrieden aufhören lassen“, erklärte Oczipka auf Instagram. Dazu zählte er einige Zahlen zu seiner Karriere auf. Der wohl beeindruckendste Fakt ist, dass der Abwehrspieler in seiner gesamten Laufbahn keine einzige rote Karte sah – das können nicht viele Spieler von sich behaupten.

Teil der S04-Abstiegsmannschaft

Seine schwierigste Zeit während seiner Karriere hatte er bei Königsblau. Oczipka spielt von 2017 bis 2021 bei S04 und war somit Teil der desaströsen Abstiegsmannschaft, die nach einer erschreckenden Saison sang- und klanglos den Gang in die zweite Liga antreten musste. Nach dem Abstieg trennten sich die Wege von Blau-Weiß und Oczipka – der Linksverteidiger wechselte ablösefrei zu Union Berlin.

Nach weiteren Jahren bei Union und bei Arminia Bielefeld macht Oczipka nach einem weiteren Abstieg nun Schluss. Wie es für den 34-Jährigen weitergeht und ob er dem Profifußball auch neben dem Platz erhalten bleibt, steht noch nicht fest.