Der FC Schalke 04 treibt die Kaderplanung für die kommenden Saison voran. Dabei geht es nicht nur darum, neue Spieler zu holen, sondern auch Akteure von der Streichliste los zu werden. Nun steht ein S04-Talent tatsächlich vor dem Abgang.

Bei den Profis konnte Sidi Sane sich überhaupt nicht durchsetzen, zumeist kam er in der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 zum Einsatz. Nun zieht es den Bruder von Ex-Star Leroy Sane zu einem anderen Zweitligisten.

FC Schalke 04: Sane vor Wechsel zu Braunschweig

Dass sich die Wege von Sane und S04 in diesem Sommer zumindest vorerst trennen werden, ist schon seit einigen Wochen klar. Derzeit hat der 20-Jährige keine Perspektive bei S04 und sollte für mindestens ein Jahr zu einem anderen Verein ausgeliehen werden. Lange sah es so aus, als würde Arminia Bielefeld das Rennen machen und den Flügelstürmer für ein Jahr ohne Kaufoption auszuleihen.

Doch nun wird es sogar ein fester Wechsel. Wie Eintracht Braunschweig am Donnerstagnachmittag (20. Juli) bekannt gab, hat man sich auf einen Transfer geeinigt. Sane unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben, Sane soll laut Medienberichten aber trotz Vertrag bis 2024 ablösefrei sein.

Damit wird der Rechtsaußen in der kommenden Saison nicht nur in der zweiten Liga zweimal auf S04 treffen, sondern auch in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen seinen Jugendklub spielen. Ob die Knappen-Verantwortlichen eine Rückkaufoption oder eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart haben, ist nicht bekannt.

Bielefeld-Wechsel geplatzt

Dass Arminia Bielefeld und Sidi Sane nicht zusammenkommen würden, verriet Sportchef Michael Mutzel bereits in der letzten Woche. Die erhoffte Leihe werde „eher nicht“ zustande kommen, erklärte der 43-Jährige. Dort wäre er mit Nassim Boujellab auf einen alten Bekannten aus S04-Zeiten getroffen. Nun zieht es ihn sogar in eine Liga höher.

Bei Königsblau kommt er lediglich auf einen Bundesligaeinsatz. In der Bundesliga-Hinrunde kam er gegen den FC Bayern München auf 20 Minuten Spielzeit. Seither stand er auch nur ein weiteres Mal im Profi-Kader der Knappen.