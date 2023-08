FC Schalke 04: Flucht vor Liga zwei – Wechsel von Abstiegsprofi fix

Als er 2018 zum FC Schalke 04 wechselte, hoffte er, dass er dauerhaft in der Champions League spielen würde. Doch nach der einen Saison in der Königsklasse war dieser Traum schon vorerst beendet. Stattdessen ging es für Suat Serdar und Königsblau drei Jahre später in Liga zwei.

Nach dem Horror-Abstieg zog es ihn in die Hauptstadt zu Hertha BSC Berlin. Auch bei diesem Wechsel waren seine Intentionen das internationale Geschäft. Doch im ersten Jahr wartete die Relegation, im zweiten Jahr folgte der Abstieg. Nun schlägt der Ex-Spieler des FC Schalke 04 seine Zelte in der Serie A auf.

FC Schalke 04: Serdar-Wechsel in die Serie A fix

Die letzten Jahre waren für Serdar der reinste Horror. Mit dem S04 von der Champions League in Liga zwei und mit der Hertha erst die Relegation und dann der Abstieg. Wie schon auf Schalke war nach dem Abstieg der Hertha schnell klar, dass der Mittelfeldspieler nicht in der Hauptstadt bleiben wird – das Gehalt und die Ambitionen von Serdar waren schlicht zu hoch.

Nach vielen Wochen der Spekulationen und der Verhandlungen hat der Ex-Schalker nun einen neuen Verein gefunden: Serdar wechselt auf Leihbasis zu Hellas Verona in die erste italienische Liga. Laut mehreren Medienberichten verfügen die Italiener über eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

++ FC Schalke 04: Nach Kader-Aus – verlässt dieser S04-Star Königsblau doch noch? ++

„Für Suat hat sich die Gelegenheit geboten, erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen. Wir wünschen ihm für die Zeit in Italien alles Gute und viel Erfolg“, erklärt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber. „Ich habe mich im Verein und in Berlin wohlgefühlt und besondere Menschen kennengelernt. Ich wünsche Hertha und allen Fans eine erfolgreiche Saison“, äußert sich der 26-Jährigen nach seinem Wechsel.

Kommt seine Karriere nun wieder in Fahrt?

2018 bezahlte der S04 noch elf Millionen Euro für Serdar. Zwischenzeitlich bekam der Pottklub Angebote in Höhe von über 30 Millionen für den Mittelfeld-Akteur – lehnte diese jedoch ab. Seither ging seine Karriere immer weiter bergab und ist spätestens nach dem erneuten Abstieg wohl am Tiefpunkt angekommen. Nun geht es für Serdar darum, seine Karriere wieder etwas anzuschieben. Dies soll also in Italien gelingen.

Weitere News:

Hellas Verona spielt seit 2018 in der höchsten italienischen Liga und konnte sich in der vergangenen Saison erst ganz spät retten. Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt gewann man mit 3:1 gegen Spezia Calcio. In dieser Saison strebt man eine ruhigere Spielzeit an.