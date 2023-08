FC Schalke 04: Abwehr-Alarm auf Schalke! Muss S04 jetzt doch über IHN nachdenken?

Ein Rumpelstart und viele Baustellen: Beim FC Schalke 04 herrscht derzeit Alarmstimmung. Neues Personal muss her – für die Breite UND die Spitze. In den ersten Partien der Saison präsentierte man sich vor allem defensiv teilweise katastrophal.



Die Rückkehr eines Ex-Stars war bislang kein Thema. Dabei wäre er in einer Problemzone eine große Hilfe, ist ablösefrei zu haben und als Derbyheld bis heute ein Liebling der Fans. Muss der FC Schalke 04 nun doch über Daniel Caligiuri nachdenken?

FC Schalke 04: Caligiuri-Rückkehr sinnvoller als gedacht?

Vor einigen Wochen wurde Caligiuri schon einmal mit einer möglichen Rückkehr nach Gelsenkirchen in Verbindung gebracht. Allerdings haben sich die Gerüchte ziemlich schnell wieder zerschlagen, beide Parteien seien derzeit nicht an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert, hieß es von mehreren Medien.

Aus S04-Sicht schreckt wohl vor allem das Alter des Deutsch-Italieners ab. Caligiuri ist bereits 35 Jahre alt und somit im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Zudem spielte er in den vergangenen Monaten beim FC Augsburg überhaupt keine Rolle mehr. Sein Vertrag wurde daher auch nicht verlängert.

Doch genau das könnte der entscheidende Faktor für Königsblau sein. Denn der klamme Pottklub kann in den letzten Tagen des Transferfenster keine großen Summen mehr auf den Tisch legen. Große Teile des Budgets sind schon für die bereits geholten Spieler draufgegangen. Eine ablösefreie Rückkehr von Caligiuri würde da durchaus Sinn ergeben.

Spielte schon von 2017 bis 2020 auf Schalke und könnte die Planstelle auf der rechten Abwehrseite des S04 schließen: Daniel Caligiuri. Foto: Ralf Ibing/firo Sportphoto/POOL

Caligiuri genießt hohes Ansehen bei S04-Fans

Dazu ist der Ex-S04-Star auch bei den Knapp-Fans noch immer sehr beliebt. Nicht zuletzt durch seine Leistungen und seine Tore in den Derbys spielte er sich tief in die Herzen der Schalke-Fans. Viele konnten nicht verstehen, wieso man ihn gehen lassen hat.

Als Back-up für Cedric Brunner würde er wohl auch auf die rechte Defensiv-Seite passen. Eigentlich ist der Ex-Schalker auf der rechten Offensiv-Seite zu Hause, doch in seiner Zeit am Berger Feld hat er eine Art Verbindungsrolle zwischen Defensive und Offensive aus der rechten Seite angenommen. Als Allrounder könnte er sicherlich auch die rechte Abwehrseiten bekleiden.