FC Schalke 04: Terodde verkündet Karriereende – die Reaktion der Mitspieler lässt tief blicken

Mit einem kurzen Video auf Instagram macht er es offiziell: nach 16 Jahren ist Schluss. Simon Terodde beendet seine Karriere als Profifußballer. Das gaben er und der FC Schalke 04 am Donnerstag (9. Mai) bekannt (hier alle Infos dazu lesen).

Mit jetzt 36 Jahren sieht er den Zeitpunkt gekommen, abzudanken. Beim FC Schalke 04 hatte er sich als Aufstiegsheld ohnehin schon unsterblich gemacht. Doch auch die Reaktion seiner Mitspieler zeigt eindeutig, was für ein Spieler die Knappen da verlässt.

FC Schalke 04: „Hatte Angst vor dem Tag“

Acht Vereine, ein ikonischer Jubel, neun Tassen – mehr Videoinhalt braucht es nicht, um ein Karriereende zu verkünden. Eine Tasse für jeden seiner Vereine, für die er als Profi auf dem Platz stand. Auf der letzten Tasse ist „sein“ Jubel mit flacher Hand an der Stirn zu sehen. Terodde dreht diese Tasse um. „Feierabend“ ist darauf zu lesen. Dann geht auch der S04-Kapitän mit seiner Jubel-Geste aus dem Bild.

Dazu schreibt Terodde auf Instagram: „Die letzten Jahre hatte ich immer Angst vor diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich.“ Der Stürmer des FC Schalke 04 zeigt sich dankbar für das, was er in 16 Jahren Fußball erleben durfte. „Wie der Ball im Tor einschlägt, das Netz zappeln zu sehen, die Ekstase in den Kurven, das sind alles Sachen, die ich unglaublich vermissen werde“, so Terodde.

Mitspieler reagieren

Egal, wo man in den Kommentaren hinguckt, überall die gleichen Emotionen: Trauer und Dankbarkeit. Terodde war bei allen beliebt, der Abschied fällt den Fans schwer. Und nicht nur denen, auch den Mitspielern.

Zahlreiche aktive Schalke-Kicker melden sich zu Wort. Ihnen hatte der 36-Jährige seine Entscheidung zuvor mitgeteilt. „Legende“, kommentieren beispielsweise Keke Topp, Marius Müller und Darko Churlinov. „Capitano“, schreiben Yusuf Kabadayi und Kenan Karaman mit Herz dazu. Thomas Ouwejan postet ein kurzes Video einer innigen Umarmung der beiden.

Die Reaktion zeigt: Terodde war und ist in der ganzen Mannschaft beliebt und respektiert. Immer wieder war von Zerwürfnissen innerhalb der S04-Mannschaft zu lesen. Die Reaktionen auf das Karriereende des Kapitäns spiegeln das nicht wider.

FC Schalke 04: Besonderer Abschied

Und so darf man davon ausgehen, dass sich die S04-Spieler in den letzten beiden Spielen der Saison für Simon Terodde extra reinwerfen werden. Der Klassenerhalt ist bereits geschafft. Jetzt will man ihm einen würdigen und besonderen Abschied ermöglichen.