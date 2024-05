FC Schalke 04: Verbleib trotz Karriereende? S04 lässt Hintertür bei Simon Terodde offen

Das war es. Wenn der Schiedsrichter am 19. Mai die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Greuther Fürth abpfeift, geht auch die Karriere von Simon Terodde zu Ende. Der Stürmer hört im Alter von 36 Jahren auf (alle Infos zum Karriereende gibt es hier).

Schon jetzt ist klar, dass das ein emotionaler Moment werden dürfte. Terodde ist bei allen Fans des FC Schalke respektiert und geachtet. Umso mehr wünschen sie sich, dass der gebürtige Bocholter dem Klub irgendwie erhalten bleibt. Und der FC Schalke 04 hält sich dafür eine Hintertür offen.

FC Schalke 04: Abschied nach 262 Toren

MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, Hamburger SV und Schalke 04 – für acht Vereine ging Simon Terodde auf Torjagd. Die Bilanz seiner Profi-Karriere: 535 Spiele, 262 Tore. Ein paar könnten gegen Hansa Rostock und Greuther Fürth noch dazu kommen.

Aber sieht man Terodde damit nie wieder im Fußballgeschäft? Wohl kaum! Er selbst kündigt auf Instagram an: „Für diese ganzen Erfahrungen bin ich unfassbar dankbar und freue mich, diese bald weiterzugeben.“ Doch zunächst müsse der Aufstiegsheld des FC Schalke 04 von 2021 erstmal alles sacken lassen. Jetzt heißt es Familien-Zeit.

Tür immer offen

Es deutet also einiges darauf hin, dass Terodde zu einem bestimmten Zeitpunkt als Trainer oder in einer anderen Position zurückkehren will. Und auf Schalke würde man ihn dafür mit offenen Armen empfangen. Das unterstrichen Sportdirektor Marc Wilmots und CEO Matthias Tillmann ganz deutlich.

„Wir haben Simon gesagt, dass die Tür auf Schalke für ihn grundsätzlich offensteht“, erklärten beide in einer Mitteilung der Knappen. „Er soll sich jetzt aber erst mal Zeit für seine Familie und für sich nehmen, um zu überlegen, was er in seiner ‚zweiten Karriere‘ machen möchte.“

Ein Comeback bei Königsblau zu einem späteren Zeitpunkt? Da würden vermutlich nur die wenigsten Fans etwas gegen haben – wenn überhaupt. Bleibt abzuwarten, wann es so weit ist.

FC Schalke 04: Terodde, der Rekordstürmer

Klar ist dagegen, dass Terodde einen Platz in den Geschichtsbüchern hat. Mit 177 Toren ist er der Rekordtorschütze der zweiten Liga. So schnell dürfte an diese Marke kein Spieler drankommen.