FC Schalke 04: Neue heiße Trainer-Spur! Wird ER der Reis-Nachfolger?

Auch knapp eine Woche nach der Entlassung von Thomas Reis hat der FC Schalke 04 noch immer keinen Nachfolger für den 49-Jährigen. Zwar schwebten in den letzten Tagen viele Namen über das Berger Feld, konkret wurde es jedoch wohl mit keinem der Kandidaten bisher.

Zu den bekannten Namen um Robert Klauß, Timo Schultz und Co. kommt nun wohl auch ein relativ unbekannter Name auf die Liste des FC Schalke 04. Laut neuesten Medienberichten ist Königsblau auch an Kosta Runjaic interessiert – der deutsche Trainer sorgt derzeit in Polen für Furore.

FC Schalke 04: Königsblau an Ex-FCK-Coach interessiert

Vielen dürfte der Name Runjaic nicht allzu viel sagen. Das dürfte daran liegen, dass Deutsch-Österreicher seit 2016 nicht mehr in Deutschland aktiv ist. Unter anderem trainierte er den MSV Duisburg, den 1. FC Kaiserslautern und 1860 München. 2016 zog es ihn weiter zu Pogon Stettin, wo seine Erfolgsgeschichte erst so richtig begann.

Er übernahm Stettin, als der Klub stark abstiegsbedroht war, stabilisierte das Team und brachte den Verein zurück an die Spitze – unter anderem wurde Runjaic mit Stettin zweimal Dritter und erreichte einmal das internationale Geschäft. Seit dem letzten Sommer ist der 52-Jährige bei Legia Warschau tätig.

Auch den polnischen Traditionsklub übernahm er einer unruhigen Zeit. Mit Legia erreichte er gleich im ersten Jahr den zweiten Platz und qualifizierte sich abermals für Europa. Derzeit steht Warschau auf Platz eins mit der besten Offensive der Liga – auch in der Conference League startete er mit einem Sieg.

Laut Sky-Transferexperte Jesco von Eichmann sollen die S04-Bosse auch Runjaic auf die Liste gepackt haben. Wie konkret das Interesse jedoch ist, ist noch nicht bekannt – dazu wäre auch fraglich, ob er seinen guten Job in Polen für die aktuelle Situation auf Schalke aufgeben wollen würde. Generell soll sich Sportdirektor Andre Hechelmann schon mit einem Kandidaten getroffen und erste Gespräche geführt haben. Der Aufsichtsrat wolle jedoch noch alternative Kandidaten sehen.

Neben Runjaic stehen wohl noch viele weitere Namen auf der Short-List des S04. Laut der „Bild“ sollen auch Markus Gisdol und Marco Antwerpen dazu gehören. Sowohl Gisdol als auch Antwerpen haben eine königsblaue Vergangenheit – Gisdol als Co-Trainer, Antwerpen als Spieler der zweiten Mannschaft.

Dazu kennen beide Kandidaten den deutschen Fußball und die zweite Liga bestens. Antwerpen führte 2019/20 Eintracht Braunschweig zurück in die zweite Liga, 2021/22 landete er mit Kaiserslautern auf Rang drei. Allerdings wurde er noch vor der Aufstiegsrelegation entlassen,