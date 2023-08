FC Schalke 04: Reis mit dicker Personal-Ansage – müssen SIE nun um ihren Stammplatz fürchten?

Die 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig war einer herber Dämpfer für den FC Schalke 04. Denn neben dem enttäuschenden Ergebnis war vor allem die Art und Weise des Auftretens über weite Teile der Partie katastrophal.

Dementsprechend sauer präsentierte sich Thomas Reis nach der Partie. Der Übungsleiter des FC Schalke 04 mahnte schon kurz danach, dass man Basics niemals vermissen lassen dürfe. Nun kündigte er weitere mögliche Konsequenzen an.

FC Schalke 04: Personal-Rotation gegen Kiel?

„Wer spätestens jetzt noch nicht gemerkt hat, was man in der zweiten Liga braucht, ist hier fehl am Platz“, betonte Reis nach dem Spiel an der Hamburger Straße. Dabei spielte er vor allem auf die Zweikampfführung und den Einsatz der Akteure an. Am kommenden Freitag (25. August) hat Königsblau mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel die nächste schwere Aufgabe vor der Brust.

Dort könnte Reis einige Wechsel vornehmen. Das kündigte der Übungsleiter am Montag (21. August) gegenüber der „Bild“ an. „Vielleicht wird der eine oder andere mal nicht spielen“, betonte der 49-Jährige.

Bei diesen Worten müssen einige Spieler um ihren Platz in der Startelf fürchten. Gegen Kiel muss und möchte der S04 eine Reaktion zeigen und im zweiten Heimspiel der Saison den zweiten Sieg einfahren. Dabei könnte es nun wohl auch zu personellen Veränderungen im Kader kommen.

Seguin und Tempelmann auf der Kippe?

Wer genau Opfer der möglichen Rotation werden könnte, ist fraglich. Da Reis in Braunschweig aber vor allem die Präsenz im Mittelfeld bemängelte, könnten Lino Tempelmann und Paul Seguin gegen Kiel zunächst auf der Bank Platz nehmen. Assan Ouedraogo und Danny Latza könnten stattdessen in die erste Elf rücken. Ouedraogo machte nach seiner Einwechslung in Braunschweig einen soliden Eindruck und brachte etwas mehr Schwung in das Spiel des S04.

Weitere News:

Doch auch Thomas Ouwejan und Marcin Kaminski sollen derzeit durchaus in der Kritik stehen. Ouwejan wirkte in Braunschweig oft lustlos und unkonzentriert. Kaminski, der die Offensiv-Bemühungen des Niederländers abfangen muss, scheint dafür schlicht zu langsam und wirkte gegen die Löwen überfordert.