Schreck-Sekunde bei Schalke – Twente! S04-Fans bangen um Star-Neuzugang

Wie in fast jeder Saisonvorbereitung kam es auch in diesem Sommer zum Testspiel Schalke – Twente. Nach zuletzt guten Auftritten unter Neu-Trainer Miron Muslic wollte Königsblau die positive Stimmung aufrechterhalten.

Und das gelang den Schalkern auch. Der Zweitligist zeigte gegen den Eredivisie-Klub aus den Niederlanden eine starke Leistung. Am Ende setzte es ein 0:0-Unentschieden, mit dem man auf Seiten der Gastgeber sicher zufrieden sein dürfte. Ein Star-Neuzugang bereitet den Fans im Spiel Schalke – Twente jedoch Sorgen.

Schalke – Twente: Katic muss verletzt runter

Nikola Katic ist mit einem Auftrag in den Ruhrpott gekommen: Die zuvor so wackelige Defensive des FC Schalke 04 endlich zu stabilisieren. An der Seite von Timo Becker und Mertcan Ayhan sah das im Dreierverbund zuletzt auch schon sehr gut aus, auch gegen Twente Enschede zeigte man eine solide Abwehrleistung. Doch dann kam es zu einer echten Schreck-Sekunde.

Denn gut 20 Minuten vor Schluss fasste sich Katic auf einmal an den Oberschenkel. Der Bosnier musste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht von den Schalker Physios behandeln lassen. Trainer Muslic ging kein Risiko ein und nahm Katic umgehend aus der Partie. Für ihn kam Henning Matriciani ins Spiel.

Auch Siebeking angeschlagen?

Ob es sich bei Katic um eine ernstzunehmende Verletzung handelt oder doch nur um einen Krampf, war vor Ort nicht zu erkennen. Fest stehen dürfte jedoch, dass ein Ausfall Katics ein herber Rückschlag für den FC Schalke 04 wäre. Schon gegen Enschede machte sich das Fehlen des 28-Jährigen nach dessen Auswechslung bemerkbar.

Doch nicht nur Katic könnte es am Samstagnachmittag (19. Juli) im Schalker Parkstadion erwischt haben. Auch Torwart-Talent Johannes Siebeking musste sich im zweiten Durchgang am Oberschenkel behandeln lassen. Der 19-Jährige konnte die Partie wenig später allerdings fortsetzen. Eine schwerere Verletzung ist in dieser Causa also nicht zu erwarten.