Bei Schalke – Twente wurde es deutlich: Muslic muss S04-Problem in den Griff bekommen

Alle Jahre wieder steht das Freundschaftsduell gegen Twente Enschede an! Das vierte Jahre in Folge absolvierte Königsblau ein Testspiel gegen die Freunde aus Enschede. Im Gegensatz zu den letzten Jahren präsentierte sich Königsblau bei Schalke – Twente (0:0) in diesem Jahr auf Augenhöhe mit dem niederländischen Top-Team.

Einmal mehr hat der FC Schalke 04 kein Gegentor bekommen – schon gegen Athen (0:0) und St. Gallen (1:0) hielt Königsblau die Null. Im Spiel Schalke – Twente wurde jedoch ein anderes Problem offenbart.

Schalke – Twente: S04 lässt nach der Halbzeit nach

Wie schon gegen Athen und St. Gallen hat S04-Coach Miron Muslic gegen Enschede große Teile der vermeintliche „A-Elf“ spielen lassen. Die Elf, die gegen die Niederländer ran durfte, wird wohl so oder so ähnlich auch gegen Hertha BSC Berlin am ersten Spieltag (Freitag, 01. August, 20.30 Uhr) spielen.

Schalke war von Beginn an gut im Spiel, agiert direkt giftig und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Die erste Halbzeit ging an S04 – sowohl was die Chancen als auch die Spielanteile betrifft. Doch nach der Pause wendete sich das Blatt.

++ Schalke – Twente: Karius-feiert Comeback! Dabei sorgte DAS für Aufsehen ++

Denn wie schon gegen Athen und St. Gallen waren die S04-Akteure nach knapp 60, 65 Minuten platt. Die meisten Spieler konnten die Intensität nicht hochhalten, weswegen Twente im Verlauf der zweiten Halbzeit immer besser ins Spiel fand und zu immer mehr Möglichkeiten kam.

Muslic stabilisiert Defensive

Mit Blick auf die anstehende Zweitliga-Saison wird Muslic dies noch in den Griff bekommen müssen – schließlich bedarf es da 90 Minuten Vollgas, um ein Spiel zu gewinnen. Muslic sprach diese Thematik schon im Laufe des Trainingslagers an – es ist also kein neues Problem.

Weitere News:

Was hingegen schon besonders gut klappt, ist die Defensive. Sie war in den vergangenen Jahren die größte Baustelle bei Schalke 04. Doch mit Nikola Katic und Timo Becker hat man zwei absolute Top-Innenverteidiger geholt. Dazu präsentiert sich auch der 18-jährige Mertcan Ayhan sehr stark. Dieses Problem hat Muslic bereits in den Griff bekommen, andere gilt es noch anzugehen.