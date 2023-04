FC Schalke 04: Spielverlegung macht Fans nervös – jetzt meldet sich der Verein zu Wort

Die Bundesligasaison neigt sich langsam dem Ende zu. Fünf Spieltage vor Schluss steht die DFL vor einer kniffligen Entscheidung. Ein Team möchte eines ihrer Spiele vorverlegen. Eine Verlegung des Spiels ist nicht unwahrscheinlich und könnte den Terminkalender einiger Teams kurz vor Saisonende noch einmal richtig durcheinander bringen.

Wenn die DFL der Verlegung zustimmt, könnte auch das Spiel des S04 in Mainz verschoben werden. Dies macht die Fans natürlich nervös. Jetzt hat der S04 sich selbst dazu geäußert.

FC Schalke 04: Fans fürchten Verlegung

Gegen Ende der Saison wird es bekanntermaßen besonders heikel. Neben der sportlichen Brisanz kommt in diesen Tagen noch ein anderes groß diskutiertes Thema auf. Bayer 04 Leverkusen möchte das Spiel gegen den 1. FC Köln verlegen. Der Grund: Die Werkself spielt laut Spieltag nur vier Tage nach dem Aufeinandertreffen mit dem Effzeh (Sonntag, 7. Mai) im Europa League-Halbfinale bei der AS Rom (Donnerstag, 11. Mai). Die Verantwortlichen von Bayer empfinden dies als unfair. Die Spieler hätten so nur drei Tage Zeit, sich zu regenerieren. Zumal man noch nach Italien reisen muss. Daher steht nun eine Verlegung des Spiels im Raum. Ein möglicher Ausweichtermin ist der Freitag (5. April).

An diesem Freitag ist jedoch planmäßig das Auswärtsspiel des S04 in Mainz angesetzt. Nun stellt sich also die Frage, ob dieses Spiel verlegt wird. Möglich wäre ein Tausch der beiden Partien. Das Auswärtsspiel in Mainz würde dann an dem Sonntag stattfinden. Dies versetzt die Fans jetzt natürlich in Unruhe. Was wird aus den Tickets? Muss ich mein Hotel und den Zug umbuchen? Eine Woche vor der Partie wäre das natürlich ein großes Fiasko für alle Fans, die schon fest mit dem Freitagsspiel geplant haben.

Doch eine Verlegung des S04-Spiels scheint nicht allzu realistisch zu sein. Denn zum einen wäre das Ganze äußerst kurzfristig und zum anderen infrastrukturell kaum zu händeln. Denn an dem Sonntag( 7. Mai) findet in Mainz mit dem „Gutenberg Marathon“ bereits eine Großveranstaltung statt. Für die Polizei und die Sicherheitskräfte wäre eine weitere Großveranstaltung im Stadtgebiet unpassend und eine Mammutaufgabe. Allein aus diesen Gründen gilt eine Verlegung des Spiels als ausgeschlossen.

„Wäre nicht nachvollziehbar“

Auch der FC Schalke selbst geht nicht von einer Verlegung der Partie aus. Nachdem die Thematik immer größer geworden ist, gab der S04 jetzt ein Statement raus. Darin geht der Verein nicht davon aus, dass das Spiel in Mainz sonntags stattfindet. „Bislang ist niemand mit dem Wunsch auf uns zugekommen, das Bundesliga-Spiel in Mainz zu verlegen. Wir rechnen fest damit, dass die Partie am nächsten Freitag (5.5.) wie geplant stattfindet“, heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus nahm der Verein allen Fans die Sorgen und erklärte, dass man natürlich auf die mitreisenden Anhänger achten müsse: „Eine so kurzfristige Änderung des Spielplans wäre allein mit Blick auf die bereits geplante Anreise unserer Fans, die uns wie bei jedem Auswärtsspiel zahlreich begleiten werden, nicht nachvollziehbar und entgegen den Interessen der mitreisenden Schalker.“

Eine Spielverlegung kommt für den S04 also nicht infrage. Dies wäre äußerst suboptimal für die Knappen. Anstatt am Freitag vorlegen zu können und den Druck auf die Konkurrenz wachsen zu lassen, müsste man am Sonntag nachziehen. In der Vergangenheit zeigte sich, dass den Schalkern dies selten gelang.