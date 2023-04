FC Schalke 04: Erfolgsduo vor Comeback – SIE geben Königsblau jetzt Hoffnung

Der FC Schalke 04 steht vor einem enorm wichtigen Spiel. Am Samstagabend (29. April, 18:30 Uhr) empfängt Königsblau Mit-Aufsteiger Werder Bremen. Gegen die Bremer ist ein Sieg nahezu Pflicht. Angesichts der darauffolgenden Gegner ist der S04 gegen die Hansestädter von der Weser zum Siegen verdammt.

Bei der Mission Heimsieg könnte es zu einem ganz wichtigen Comeback kommen. Erstmals seit dem 25. Spieltag könnten Moritz Jenz und Maya Yoshida wieder gemeinsam in der Innenverteidigung stehen. Mit diesem Defensiv-Duo verlor der FC Schalke 04 noch kein Spiel.

FC Schalke 04: Rückkehr von Yoshida?

Maya Yoshida erlebt in seiner ersten Spielzeit bei S04 eine echte Achterbahnfahrt. In großen Teilen der Hinrunde wirkte der Routinier verunsichert, instabil und inkonstant. Viele seiner Auftritte waren nicht von großer Überzeugung geprägt. Er war der Dauerbrenner bei Königsblau, verpasste bis zum 28. Spieltag nicht ein Spiel. Mit der Verpflichtung von Moritz Jenz und seinem neuen Kollegen an der Seite verbesserte sich auch Yoshida enorm und konnte mit starken Leistungen überzeugen.

Sowohl den furiosen 5:2-Heimerfolg gegen Hertha Berlin als auch die 0:4-Klatsche in Freiburg verpasste der Japaner verletzungsbedingt. Der 34-Jährige verletzte sich kurz vor dem Hertha-Spiel im Training und fiel mit muskulären Beschwerden im Oberschenkel aus. An die Seite von Jenz rückte indessen Marcin Kaminski, der gegen Berlin zu überzeugen wusste, in Freiburg aber nicht an diese starke Leistung anknüpfen konnte.

Nachdem Yoshida die beiden letzten Partien nur von der Tribüne oder vor dem Fernseher verfolgen konnte, sieht es so aus, als könnte der Innenverteidiger gegen Bremen wieder zur Verfügung stehen. „Bei ihm sieht es gut aus“, erklärte S04-Coach Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Man müsse lediglich das Abschlusstraining abwarten, um alle Zweifel zu beseitigen, fügte der 49-Jährige hinzu. Ein Einsatz des japanischen Kapitäns ist also sehr wahrscheinlich, einem Comeback steht nicht mehr allzu viel im Weg.

Erfolgsgaranten bei Ungeschlagen-Serie

Die Rückkehr von Yoshida könnte dem S04 enorm weiterhelfen. Denn rückt der Japaner wieder an die Seite von Jenz wäre das Erfolgsduo der Knappen wieder vereint. Erstmals seit vier Spielen würden Jenz und Yoshida gemeinsam auflaufen. Erst fehlte Jenz zwei Spiele verletzungsbedingt, dann fiel Yoshida zwei Partien aus. Gegen Werder könnte es also zu dem Comeback des Innenverteidiger-Duos kommen.

Mit Ihnen als Innenverteidiger-Duo verlor der S04 noch kein einziges Spiel: Maya Yoshida(li.) und Moritz Jenz(re.) Foto: IMAGO/Team 2

Mit Jenz und Yoshida in der Defensiv-Reihe verlor der S04 noch kein einziges Spiel und blieb ganze acht Spiele am Stück ungeschlagen. Im Laufe der Rückrunde entwickelten sich die beiden zu echten Erfolgsgaranten. In den acht Spielen kassierte Königsblau lediglich vier Gegentreffer, in den vergangenen vier Spielen waren es zwölf. Dazu konnte das Team von Thomas Reis lediglich ein Sieg aus den letzten vier Spielen einfahren. Eine verheerende Bilanz, die das Kellerkind schnellstmöglich ins Positive umwandeln muss.

Mit der Rückkehr der Stamm-Innenverteidigung würde also auch ein ganzes Stück defensive Stabilität zurückkommen. Im so dramatischen und spannenden Abstiegskampf wäre das sicherlich ein großer und wichtiger Faktor für Königsblau. Jenz und Yoshida funktionieren als Duo perfekt. Beide machen einander stärker. Dies sollen sie im besten Fall schon gegen Bremen wieder tun und die Hoffnung auf den Klassenerhalt so weiter am Leben halten.