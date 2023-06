FC Schalke 04: Kurz nach der Ankunft – Schallenberg winkt schon große S04-Belohnung

Der erste Transfer ist getätigt, der erste Neuzugang fix. Ron Schallenberg kommt vom SC Paderborn und soll der neue Mittelfeldmotor des FC Schalke 04 werden. Der gebürtige Paderborner war zuvor Kapitän bei den Ost-Westfalen und wagt nun den Schritt zu Königsblau. Dafür ließ er (vorerst) sogar seinen großen Traum – die erste Bundesliga – sausen.

Doch das könnte sich für den 24-Jährigen gleich mehrfach lohnen. Neben Einsätzen für seinen Herzensverein – Schallenberg war schon in seiner Kindheit Fan vom FC Schalke 04 – winkt ihm gleich eine wichtige Rolle.

FC Schalke 04: Bekommt Schallenberg direkt die Binde?

Langsam geht die Vorbereitung auf die neue Saison wieder los. Am Montag (26. Juni) bittet S04-Coach Thomas Reis zum Trainingsauftakt der Sommervorbereitung. Knapp vier Wochen hat die Mannschaft dann Zeit, um sich auf den Zweitliga-Start vorzubereiten. In diesen vier Wochen wird Reis auch einen (neuen) Kapitän bestimmen. Laut mehreren Medienberichten soll Danny Latza in der kommenden Saison kein Kapitän mehr sein.

Dem gebürtigen Gelsenkirchener wurde nach seiner Rückkehr im Juni 2021 direkt die Binde zugetragen. In den folgenden Spielzeiten fehlte er allerdings oft verletzungsbedingt und konnte seinem Team nicht die gewünschte Stabilität bringen. Daher denkt Reis wohl an einen anderen Kapitän. Wie die „Bild“ erfuhr, soll ein Kandidat auch Neuzugang Schallenberg sein.

++ FC Schalke 04: Konkurrent steigt aus Transfer-Poker aus! Hat der S04 bei einem Wunschspieler nun freie Fahrt? ++

Der 24-Jährige war auch beim SC Paderborn schon Kapitän und trug die Binde die letzten beiden Saisons. Nun winkt ihm dieses Amt also auch bei seiner neuen Station

Mannschaftszoff wegen Kapitänsamt?

Es ist durchaus fraglich, wie eine solche Handlung in der Mannschaft ankommen würde. Zwar wird Schallenberg wohl von Anfang an hoch geschätzt werden, doch Spieler wie Ralf Fährmann, Simon Terodde oder Dominick Drexler stehen da noch etwas höher im Kurs. So wäre eine Wahl aus einer dieser Spieler wohl die plausiblere. Fällt die Wahl von Reis aber auf den „Neuen“, könnten sich andere falsch vorkommen.

Mehr News:

So wird Reis diese Thematik gut moderieren und mit vielen Beteiligten sprechen müssen. Andernfalls droht sogar Ärger innerhalb der Mannschaft. Und das kann der S04 überhaupt nicht gebrauchen. Schließlich machte nur diese Mannschaftsstärke und der Zusammenhalt innerhalb des Teams die starke Rückrunde möglich. Da möchte man am liebsten direkt wieder anknüpfen.