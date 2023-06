FC Schalke 04: Reis warnt nach Abstieg vor kommender Saison – „Muss Dir bewusst sein“

Thomas Reis wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen und Trainer des FC Schalke 04 bleiben. Dies war auch schon vor dem feststehenden Abstieg klar. Seine Aufgabe wird es nun sein, das Team richtig einzustellen und für den direkten Wiederaufstieg zu wappnen.

Thomas Reis weiß, worauf es in der 2. Liga ankommt und wie man in die Bundesliga aufsteigt. Vor zwei Jahren gelang ihm dieses Kunststück schon mit dem VfL Bochum. Nun soll dies auch mit dem FC Schalke 04 gelingen. Kürzlich verriet der S04-Coach, mit welchen Unterschieden seine Mannschaft im Vergleich zur Erstliga-Saison rechnen muss.

FC Schalke 04: „In Liga zwei wird das anders sein“

Nach dem Abstieg ist vor der Mission direkter Wiederaufstieg. Die Ambitionen des Pottklubs für die kommende Saison dürfte klar sein: Platz eins bis drei werden anvisiert, die Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus soll schon nach einem Jahr zweite Liga gelingen. Doch der Weg bis zu diesem Erfolg wird lang und steinig. Schon im letzten Jahr hat der S04 die zweite Bundesliga voll zu spüren bekommen. Es wird eine extrem spannende und intensive Spielzeit – so viel dürfte schon jetzt feststehen.

Das weiß auch Thomas Reis. Er warnt schon jetzt vor der kommenden Saison. Man dürfe nicht den Fehler machen, von der ersten auf die zweite Liga zu schließen. In Liga zwei seien die grundlegenden Dinge anders – beispielweise die Erwartungshaltung. „In der ersten Liga wurden wir teilweise für Niederlagen gefeiert, das wird in Liga zwei ganz anders sein“, so der 49-Jährige. Viele Ausrutscher dürfe man sich im Laufe der Saison nicht leisten.

„Natürlich wird es auch mal schwierige Phase geben. Die musst du dann überstehen. Du darfst Dir aber nicht so viele und so lange Schwächephasen erlauben, wie wir sie in der abgelaufenen Saison hatte“, betonte Reis. Man müsse von Anfang an da sein und direkt klarmachen, was die Saisonziele und Ambitionen des S04 in der kommenden Saison sind. Anderenfalls wird es wohl schwer, direkt oben anzugreifen.

Viel Druck auf dem Kessel

Durch den Abstieg wird sich auch die Erwartungshaltung ändern. So feierten die S04-Fans in der Erstliga-Saison noch jeden einzelnen Punkt. Nächste Saison geht es hauptsächlich darum, Spiele zu gewinnen. So wird der Druck auf die Spieler automatisch erhöht. „Du musst auch einfach Jungs haben, die unter Druck funktionieren. Sie müssen sich klarmachen, dass hier ein immenser Druck herrschen wird, weil wir das Ziel haben, schnell wieder zurückzukommen“, erklärte Reis deutlich.

Für Reis sei der Mix aus erfahrenen Spielern, die vorangehen können und jungen Talenten, die noch in ihrer Entwicklung sind, das richtige, um in die kommende Saison zu gehen. Bisher blieb es noch recht ruhig auf der Zugangsseite des S04. Das dürfte sich in den kommenden Wochen jedoch ändern. Es werden einige Kaderänderungen erwartet.