FC Schalke 04: Terodde-Wechsel fix? Klub-Legende lässt aufhorchen: „Habe ich gehört“

Schon bevor der Abstieg des FC Schalke 04 feststand, war die Zukunft von Simon Terodde geklärt: Der Stürmer verlängert seinen Vertrag nicht und wird den Klub verlassen. Wohin er in diesem Sommer wechselt, ist bislang aber noch ein Geheimnis.

Gerüchte um die Zukunft des Schalke-Stürmers gibt es viele. Eine S04-Legende hat nun mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt. Hat Simon Terodde etwa schon einen neuen Vertrag unterschrieben?

FC Schalke 04: Steht Teroddes neuer Klub schon fest?

Dass 3. Liga-Aufsteiger Preußen Münster ein möglicher Kandidat sein soll, wabert schon seit länger Zeit durch die Veltins-Arena. Jetzt hat Rüdiger Abramczik die Gerüchte nochmal ordentlich angeheizt. Im Legendentalk der „Recklinghäuser Zeitung“ sagte er: „„Ich habe gehört, dass er nach Münster gehen soll – ob das stimmt, weiß ich nicht. Man hat mir das erzählt hat. Kann sein, dass er schon in Münster unterschrieben hat.“

Doch ist da wirklich was dran? Preußen Münster selbst nahm den Gerüchten jetzt den Wind aus den Segeln. Gegenüber der „Bild“ sagte Sportdirektor Peter Niemeyer: „Eigentlich halte ich mich ja daran, keine Namen zu kommunizieren. Da ich mittlerweile aber so häufig auf Terodde angesprochen worden bin, mache ich in diesem Fall eine Ausnahme. Ja, Simon ist ein toller Spieler, hatte eine Super-Karriere und ist menschlich sensationell. Doch leider weit außerhalb unserer Kragenweite!“

Diese Klubs sind wohl im Rennen

Terodde will in NRW bleiben – so viel ist klar. Sein Ziel könnte jedoch eher die 2. Bundesliga als die 3. Liga sein. Möglicher Abnehmer wäre dort beispielsweise Fortuna Düsseldorf. Nach dem Abgang von Dawid Kownacki wäre Platz im Angriff. Weitere Klubs, die genannt werden: Hannover 96, Rot-Weiss Essen und Alemania Aachen.

Viele Schalke-Fans weinen Terodde eine Träne nach. Es gibt nicht wenige sagen, man sollte Terodde für die 2. Bundesliga nochmal einen Vertrag anbieten. Schließlich schoss er Schalke mit 30 Toren schon einmal zurück in die Bundesliga.