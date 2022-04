FC Schalke 04: Er liebäugelte mit einer Rückkehr – jetzt wechselt Ex-Profi ausgerechnet zum Rivalen

Vor der Partie des Karlsruher SC vor einigen Wochen gegen den FC Schalke 04 liebäugelte Stürmer Philipp Hofmann mit einer Rückkehr zu den Königsblauen. Dazu wird es jetzt aller Voraussicht nach nicht kommen.

Statt zum FC Schalke 04 wird der KSC-Stürmer in der nächsten Saison ausgerechnet zu einem Revierrivalen wechseln.

FC Schalke 04: Hofmann liebäugelte mit Rückkehr zum S04

Im Sommer läuft der Vertrag von Philipp Hofmann beim Karlsruher SC aus. Eigentlich wollte er schon im vergangenen Sommer zu Union Berlin wechseln, doch der KSC stellte sich quer und verhinderte den Wechsel. Sein Ziel ist klar: „Die Bundesliga. Innerhalb der 2. Liga würde ich eher nicht wechseln wollen“, stellte er gegenüber „Reviersport“ klar.

Eine mögliche Option war der FC Schalke 04: „Ich habe schon oft gesagt, dass ich gerne mal für Schalke spielen würde. Aber es käme auch darauf an, in welcher Liga sie dann spielen. Anhören würde ich es mir aber auf jeden Fall. Schalke hätte aufgrund meiner Verbundenheit schon einen Bonus gegenüber anderen Vereinen“, so Hofmann.

Jetzt sieht es bei den Knappen mit dem Aufstieg ja ganz gut aus, aber wie schon beschrieben, war der FC Schalke 04 nur eine Option. Hofmann hat bereits einen neuen Verein gefunden.

FC Schalke 04: Ex-S04-Profi Hofmann wechselt zum VfL Bochum

Wie die „WAZ“ nämlich berichtet, soll sich Hofmann mit dem VfL Bochum geeingt und bereits einen Vertrag unterschrieben haben. Die Vereinbarung gilt nur für die Bundesliga. Deshalb kann der Deal erst offiziell gemacht werden, wenn der Klassenerhalt des VfL rechnerisch perfekt ist. Das könnte am kommenden Wochenende dann der Fall sein.

Zum FC Schalke 04 wird Philipp Hofmann nicht wechseln. Stattdessen zieht es ihm zum VfL Bochum. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Hofmann wechselte 2010 in die Jugend des FC Schalke 04, durfte dort auch beim Training der Profis teilnehmen, zum Einsatz kam er aber nie. Nach Leihen zu Paderborn und Ingolstadt zog es ihn nach Kaiserslautern. Über Brentford, Fürth und Braunschweig landete er schließlich beim KSC.

Eines hat Hofmann in seiner Karriere noch nicht erreicht: Ein Einsatz in der 1. Bundesliga. Vielleicht in der nächsten Saison dann sogar gegen den FC Schalke 04?