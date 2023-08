FC Schalke 04: Personal-Hammer bei Königsblau? Sport-Chef könnte S04 bald verlassen

Der Saisonstart wurde vergeigt und der Fokus des FC Schalke 04 nun auf das erste Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 05. August, 20.30 Uhr) gelegt. Doch derweil gibt es Gerüchte um einen möglichen Wechsel eines Verantwortlichen.

Nach dem Aus des Ex-Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder könnte der FC Schalke 04 in Zukunft gleich zwei Vorstandsposten neu besetzen müssen. Denn wie die „Bild“ berichtet, soll Sport-Boss Peter Knäbel sich intensiv für den DFB positionieren wollen.

FC Schalke 04: Knäbel zum DFB?

Kurz nach dem Saisonauftakt werden die Themen abseits des Rasens beim FC Schalke 04 wieder größer. Am vergangenen Sonntag (30. Juli) trennte man sich von Vorstandsboss Schröder – unter anderem wegen der großen Probleme der Sponsorensuche. In den kommenden Wochen wird man intensiv nach einem Nachfolger Ausschau halten.

Zu Beginn der Woche kamen nun immer wieder Gerüchte auf, dass auch Peter Knäbel den Verein verlassen könnte. Laut der „Bild“ soll man intern darauf vorbereitet sein, dass Knäbel möglicherweise zum DFB wechseln möchte. Für welchen Posten und zu welchem Zeitraum sei jedoch noch offen.

++ FC Schalke 04: Trotz bitterer Auftaktpleite – DAS macht S04 Hoffnung ++

Für Königsblau wäre dies ein harter Schlag. So würden zwei der drei Vorstandsmitglieder wegbrechen und man müsste gleich zwei enorm wichtige Posten, unter anderem dem des Sportlichen Leiters, neu besetzen. Inmitten der Transferphase und zu Beginn der Mission „Wiederaufstieg“ sind das Themen, die eher für Unruhe im Verein sorgen.

Neu-Ausrichtung bei S04?

Knäbel kam 2021 in der wohl schwersten Zeit der letzten Jahre. Gemeinsam mit Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers hat er den S04 wieder aufgebaut, in bessere Fahrwasser geleitet und den Pottklub als Sportlicher Leiter gemeinsam mit Ex-Sportdirektor Rouven Schröder zurück in die erste Bundesliga geführt.

Dennoch scheiterte man im zweiten Jahr an personellen Fehlentscheidungen. Wie schon zu Beginn der Zweitligasaison hat man in der Wahl der Trainer mit Dimitrios Grammozis (2021) und Frank Kramer (2022) kein glückliches Händchen bewiesen. Auch mit Thomas Reis konnte man den erneuten Abstieg nicht mehr verhindern.

Weitere News:

Mit Knäbel würde man definitiv jemanden verlieren, der Königsblau nach dem Abstieg am Leben gehalten und konkurrenzfähig gemacht hat. Dennoch hätte man bei einem Wechsel Knäbels zum DFB die Möglichkeit sich neu auszurichten. Sowohl auf Vorstandsseite als auch auf sportlicher Leitungsebene.