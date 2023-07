FC Schalke 04: Trotz bitterer Auftaktpleite – DAS macht S04 Hoffnung

Das hatte sich der FC Schalke 04 ganz anders vorgestellt. Im Auftaktspiel der zweiten Bundesliga beim Hamburger SV verlor man hochverdient mit 3:5 und zeigte vor allem defensiv teilweise eine unterirdische Leistung. Einzig Torhüter Marius Müller parierte immer wieder glänzend und verhinderte so eine höhere Niederlage.

Dementsprechend groß ist die Ernüchterung nach dem ersten Spieltag. Dennoch hatte das Spiel des FC Schalke 04 beim HSV auch gute Passagen und liefert so mehrere Gründe, die Hoffnung für das zweite Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 05. August, 20.30 Uhr) und den weiteren Saisonverlauf machen.

FC Schalke 04: Neuzugänge und Mittelfeld-Juwel wussten zu überzeugen

Es war aus S04-Sicht wohl der Moment des Spiels: In der 22. Minute kommt Assan Ouedraogo zentral vor dem Tor an den Ball, lässt einen Spieler aussteigen und gleicht per starkem Abschluss zum zwischenzeitlichen 1:1 aus – das erste Profi-Tor im ersten Profi-Spiel vor über 50.000 Zuschauer im Hamburger Volksparkstadion.

Ouedraogo zeigte auch neben seinem Tor eine starke Vorstellung und ließ immer wieder durchblicken, wieso man beim S04 so viel von dem jungen Mittelfeld-Akteur hält. Schafft er es, dem Druck auch weiterhin Stand zu halten und sich auf seine Auftritte zu konzentrieren, könnte der 17-Jährige noch zu einem großen Faktor für Königsblau werden.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Neben Ouedraogo wussten auch einige Neuzugänge zu überzeugen. Der beste Schalker war wohl zweifelsohne Marius Müller. Der Keeper holte einige Bälle heraus und vereitelte mehrere hundertprozentige Chancen des HSV. Ohne die Glanzleistung von Müller wäre man gegen die starken Hamburger wohl komplett untergegangen.

++ Beben beim FC Schalke 04! Boss Schröder verlässt den Klub SOFORT – ist DAS der wahre Grund? ++

Auch Ron Schallenberg zeigte schon im ersten Spiel, wieso die Verantwortlichen den Ex-Paderborner unbedingt zu S04 lotsen wollten. Der 24-Jährige hatte als alleiniger Sechser nahezu die komplette Kontrolle über das defensive Mittelfeld des S04 und stopfte so viele Löcher vor der Abwehr, wie es nur ging. Dazu gelang ihm mit einem Mega-Pass auch gleich die erste Vorlage im S04-Dress.

Ouwejan und Terodde wieder erstarkt

Dazu konnten auch zwei Aufstiegshelden des S04 wieder zeigen, wie wichtig sie in Liga zwei werden können. Sowohl Thomas Ouwejan als auch Simon Terodde hatten in der ersten Bundesliga kein einfaches Jahr und waren mehrfach stark angezählt. Doch am Freitagabend zeigten beide Akteure wieder eine starke Leistung auf dem Rasen. Beide waren immer wieder maßgeblich im Spiel eingebunden und konnten jeweils einen Treffer -Ouwejan zum 2:1, Terodde zum 3:3 – beisteuern.

Weitere News:

So geben gleich mehrere Personalien die Hoffnung, dass es in der kommenden Woche besser wird und man zu Hause die ersten drei Punkte der Saison einfahren kann. Doch dafür muss sich die S04-Defensive massiv stabilisieren – Neuzugang Timo Baumgartl könnte also schon in der kommenden Woche ein ganz wichtiger Faktor werden.