FC Schalke 04: Rückkehr vom Tisch! Ex-Star schiebt Gerüchten endgültig einen Riegel vor

Als der FC Schalke 04 in der Sommervorbereitung nach einem neuen Offensivspieler gesucht hat, wurden viele Namen genannt. Darunter auch ein ehemaliger Profi der Königsblauen.

Es wäre durchaus eine spektakuläre Rückkehr zum FC Schalke 04 gewesen. Doch der Angreifer schiebt den ganzen Gerüchten jetzt endgültig einen Riegel vor.

FC Schalke 04: Rückkehr vom Tisch!

Zwischen 2018 und 2021 ging er für den FC Schalke 04 auf Torejagd und steht seit seinem Abgang bei Holstein Kiel unter Vertrag. Dort konnte er aufblühen und endlich seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellen. Viele Fans werden sicherlich ahnen, um wen es geht: Steven Skrzybski.

Mit den Störchen machte er mit seinen starken Leistungen auf sich aufmerksam. In den vergangenen Monaten gab es dann plötzlich Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zu den Königsblauen. Dazu wird es jetzt aber nicht kommen.

Skrzybski wird in der Hansestadt bleiben. Das 2024 auslaufende Arbeitspapier verlängert sich um zwei Jahre bis Ende Juni 2026. Mit 22 Torbeteiligungen war er der Topscorer seiner Mannschaft in der vergangenen Saison. „Wir wissen, dass Steven mit seiner Leistung und seinen Toren in der vergangenen Saison Begehrlichkeiten geweckt hat“, sagt KSV-Sportchef Uwe Stöver, „darum haben wir früh das Gespräch gesucht. Ich freue mich, dass Steven weiter hier bei uns in Kiel bleibt.“

Skrzybski bleibt in Kiel

War das vermutlich eine Reaktion auf die Gerüchte und das mögliche Interesse des FC Schalke 04? Skrzybski selbst ist glücklich über seine Vertragsverlängerung.

„Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich hier in Kiel pudelwohl fühle. Sportlich, aber auch privat. Die Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer waren von Anfang an offen und zielführend. Wir stehen mit unserer neu formierten Mannschaft am Anfang einer Entwicklung und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass diese positiv und erfolgreich sein wird. Darum habe ich mich entschieden, meinen Vertrag hier zu verlängern und freue mich auf die anstehenden Herausforderungen“, sagt der Stürmer.

Zur Saison 2018/19 verpflichtete S04 den damaligen Torjäger von Union Berlin für etwas mehr als drei Millionen Euro. Doch Skrzybski konnte die Erwartungen nicht erfüllen, war oft auch verletzt. Daher konnte er nie richtig Fuß fassen. Nach dem Abstieg 2021 verließ er den Klub.