FC Schalke 04: Deal vor dem Abschluss – Mittelfeld-Star verlässt S04

Was sich in den vergangenen Wochen bereits immer mal wieder angedeutet hatte, wird in den nächsten Stunde wohl vollzogen. Florian Flick wird den FC Schalke 04 noch in dieser Woche verlassen und zu seinem Leihklub zurückkehren.

Zuletzt wurde es etwas stiller um Flick, noch vor einigen Wochen war ein Wechsel zum 1. FC Nürnberg so richtig heiß. Doch nun soll der Deal endlich finalisiert werden. Somit verlässt der nächste Akteur den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Flick vor Wechsel zum FCN

In den vergangenen Jahren trieb es mehr Nürnberger zum S04 als Schalker zum FCN – nun kommt jedoch ein weiterer dazu. Denn laut „Sky“ ist der Mittelfeld-Akteur bereits zur Vertragsunterschrift in Nürnberg. Der Wechsel könnte noch am Montag perfekt werden. Bei S04 wäre seine Einsatzzeit nicht garantiert gewesen, mit Ron Schallenberg und Paul Seguin hätte Flick auf Schalke eine enorme Konkurrenz gehabt und wäre wohl nur die zweite oder gar die dritte Wahl gewesen.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

So entschied sich Flick schon vor einigen Wochen, seine Karriere bei einem anderen Klub fortsetzen zu wollen. Sein Wunschziel: Nürnberg. Der 23-Jährige war schon in der vergangenen Rückrunde an den Clubb ausgeliehen – nun finden die beiden Parteien wieder zusammen. Nürnberg hatte sich in den vergangenen Wochen intensiv um Flick bemüht und jetzt den Zuschlag bekommen.

++ FC Schalke 04: Wende im Poker! Präsident bestätigt bevorstehenden Transfer ++

Bei einem Flick Abgang wären nur noch Schallenberg und Niklas Tauer als „echte Sechser“ im Kader. Da man mit Tauer aber nicht wirklich zufrieden ist, steht sogar im Raum, dass man die Leihe von Tauer frühzeitig wieder beendet und man dann noch einen weiteren Spieler, einen Back-Up für Schallenberg, für das defensive Mittelfeld verpflichten möchte.

Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich

Lange Zeit stand für Flick eine Ablöse von einer bis anderthalb Millionen Euro im Raum. So viel wird der S04 jedoch nicht bekommen. Wie „Sky“ berichtet, soll die Sockelablöse bei etwa 450 Tausend Euro liegen. Dazu sollen noch einige Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt worden sein. Wie hoch diese sind, ist noch unbekannt.

Mehr News:

Beim S04 reißt man mit dem Abgang Flicks definitiv eine weitere Lücke im Kader auf. Jedoch war Königsblau auch fast schon gezwungen, den 23-Jährigen abzugeben. Sein Vertrag lief nur noch bis 2024 und eine Vertragsverlängerung stand ob der Perspektive auf seiner Position wohl nicht wirklich zur Debatte.