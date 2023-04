FC Schalke 04: Treffer gegen Top-Klub – geht es für diesen Ex-Star endlich wieder bergauf?

Nach dem Abstieg 2021 begann der große Ausverkauf beim FC Schalke 04. Nahezu alle Spieler aus dem damaligen Abstiegskader wurden – mehr oder weniger zwangsweise -verscherbelt. Auch gestandene Spieler, die schon lange Zeit auf Schalke gespielt hatten, traf dieser Umbruch. Alle Altlasten musste man loswerden, um den angeschlagenen Verein finanziell weiter am Leben halten zu können.

Einer dieser Spieler ist Matija Nastasic. Nach einigen Jahren am Berger Feld verließ auch er den FC Schalke 04 nach dem Abstieg in die zweite Liga. Seither sucht er vergeblich sein Glück. Nun könnte es für den Ex-Knappen jedoch wieder bergauf gehen.

FC Schalke 04: Erstes Tor für Mallorca

Nach seinem Abgang vom S04 durchlief Matija Nastasic schwere Zeiten. Nachdem er schon in der Endphase seiner Zeit auf Schalke mit Verletzungen zu kämpfen hatte und sich in seiner Verletzungspause verabschieden musste, ging es auch in den folgenden Stationen durchwachsen weiter. Beim AC Florenz konnte er sich nicht wirklich durchsetzen und kaum überzeugen. Im Sommer 2022 ging es in Spanien weiter. Der Serbe wechselte zum RCD Mallorca in die La Liga.

Doch auch bei Mallorca konnte er bisher sein Glück nicht wirklich wieder finden. Der Ex-Schalker kommt in der laufenden Saison auf lediglich 13 Einsätze. Nur acht Partien absolvierte der Innenverteidiger über die volle Distanz. In den vergangenen drei Partien stand Nastasic zudem nicht einmal mehr im Kader. Und das, obwohl er nicht verletzt war. Eine ernüchternde Bilanz für den ehemaligen serbischen Nationalspieler.

Doch nach drei Spielen auf der Tribüne stand Nastasic am vergangenen Dienstag (26. April) gegen Atletico Madrid erstmal seit Mitte März wieder in der Startelf. Gegen den spanischen Topklub setzte es zwar eine 1:3-Niederlage, doch der Ex-Schalker konnte sowohl defensiv als auch offensiv überzeugen. Ihm gelang sogar sein erster Saisontreffer für den RCD. Ein erster Lichtblick nach zuletzt schweren Wochen. Sein Vertrag bei Mallorca läuft nur bis zum Juni 2023. Wie es für den Serben dann weitergeht, steht noch nicht fest. In dem Einjahresvertrag wurde eine Option auf ein weiteres Jahr verankert. Schafft es Nastasic in den verbleibenden sieben Partien weiterhin gute Leistungen abzuliefern, könnte der spanische Erstligist vielleicht doch weiter mit dem Innenverteidiger planen.

Publikumsliebling auf Schalke

Während seiner Zeit auf Schalke war Matija Nastasic einer der beliebtesten und treuesten Spieler. Der serbische Defensivakteur spielte sechs Jahre am Berger Feld und war dem Verein, trotz schwieriger Zeiten, stets loyal. Das rechneten die S04-Fans dem Innenverteidiger hoch an. Trotz vieler Verletzungen standen die Anhänger immer hinter dem 30-Jährigen. Der Serbe kam 2015 als englischer Meister von Manchester City und lief insgesamt 157-mal für Blau-Weiß auf. Unter anderem spielte Nastasic für die Knappen in der Champions League und konnte 2018 die Vizemeisterschaft mit Königsblau feiern.

Von der Champions League kann der Serbe momentan nur träumen. Für den ehemaligen Schalker geht es in den kommenden Wochen darum, sich für weitere Aufgaben zu empfehlen und sein Glück bei Mallorca wiederzufinden. Mit der guten Leistung und dem Tor gegen Atletico ist der erste Schritt dafür schon gemacht.