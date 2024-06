FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Klub verkündet Ouedraogo-Entscheidung

Seit Wochen und Monaten wird spekuliert, jetzt hat das Transfer-Theater um Assan Ouedraogo ein Ende. Das Top-Talent wird den FC Schalke 04 verlassen.

Der neue Klub steht ebenfalls schon fest. Ouedraogo wird sich RB Leipzig anschließen. Zu einer Rückkehr zum FC Schalke 04 wird es wohl nicht kommen. Im Gespräch war nämlich eine einjährige Leihe bei S04.

FC Schalke 04: Entscheidung um Ouedraogo gefallen

Die Fans des FC Schalke 04 haben lange gezittert und gehofft. Bleibt Assan Ouedraogo vielleicht doch beim Revierklub? Seit dem 13. Juni steht fest: Das Top-Talent wird S04 verlassen. Der Youngster wird ab dem Sommer Teil von RB Leipzig sein. Beim Champions-League-Teilnehmer hat Ouedraogo einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Auch interessant: FC Schalke 04: Keine Lust auf S04! Top-Scorer sagt Königsblau ab

„Wir konnten frühzeitig absehen, dass Assan angesichts seiner Qualitäten und Vertragssituation das Interesse anderer Vereine auf sich ziehen wird. Darauf haben wir uns in den Transferplanungen vorbereitet“, erklärt Marc Wilmots. „Assan hat nach seiner erfolgreichen Zeit in der Knappenschmiede auch in seinen 17 Profispielen gezeigt, wie viel Potenzial in ihm steckt. Er ist auf Schalke immer herzlich willkommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen für die private und sportliche Zukunft alles Gute.“

Keine Leihe zu S04

Bei RB Leipzig ist man froh, sich das Juwel des FC Schalke 04 geschnappt zu haben. Ex-S04-Sportdirektor Rouven Schröder sagt: „Mit der Verpflichtung von Assan Ouédraogo konnten wir ein absolutes Ausnahmetalent zu RB Leipzig holen. Assan hat sich – trotz mehrerer Angebote anderer Spitzenklubs aus der Bundesliga und in Europa – für uns und unseren Weg entschieden.“

In den vergangenen Wochen und Monaten war in den Gerüchten über eine mögliche einjährige Leihe zu den Gelsenkirchenern spekuliert worden. Doch dazu wird es nicht kommen. Leipzig hat sich dagegen entschieden, obwohl Ouedraogo und S04 den Wunsch geäußert haben.

Mehr Nachrichten für dich:

Stattdessen wird Ouedraogo die Vorbereitung im Sommer mit der Profi-Mannschaft der Leipziger machen. Danach wird der Klub schauen, ob er beim Team von Trainer Marco Rose bleibt oder doch eventuell woanders verliehen wird. Im Gespräch soll RB Salzburg sein.