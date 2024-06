FC Schalke 04: Keine Lust auf S04! Top-Scorer sagt Königsblauen ab

Einige Neuzugänge konnte der FC Schalke 04 für die kommende Saison schon vorstellen. Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga sind aber noch lange nicht am Ende. Es werden noch weitere Transfers folgen.

Doch einfach wird es nicht. Der FC Schalke 04 bekommt neben Zusagen auch bittere Körbe. Ein Top-Scorer, den die Knappen unbedingt wollten, hat jetzt abgesagt und wird auch nicht zur Konkurrenz wechseln.

FC Schalke 04: Top-Scorer sagt ab

Mit dem Karriereende von Simon Terodde sowie den möglichen Abgängen von Keke Topp (vor Wechsel zu Werder Bremen) und Kenan Karaman (erstes Vertragsangebot wohl abgelehnt) braucht der FC Schalke 04 dringend Verstärkung in der Offensive.

Marc Wilmots soll dabei schon jemanden ins Visier genommen haben. Der Sportdirektor soll von seinem Landsmann Thibaud Verlinden begeistert sein, berichten belgische Medien. Der Offensivspieler hatte in der abgelaufenen Saison einen großen Anteil daran, dass der Beerschot V.A. in die erste Liga aufgestiegen ist.

Fünf Tore erzielte Verlinden selbst, zehn weitere Treffer bereitete er vor. Kein Wunder also, dass der S04 ihn verpflichten wollte. Doch die Knappen gehen im Transferpoker um den Angreifer leer aus.

Vertragsverlängerung statt Wechsel

Statt zum FC Schalke 04 oder zur Konkurrenz zum 1. FC Nürnberg zu wechseln, geht es für Verlinden bei seinem Klub in Beerschot weiter. Zunächst gab es Berichte aus Belgien, die über eine mögliche Vereinbarung mit den Nürnbergern berichteten, doch dann verkündete der belgische Verein, dass der 24-Jährige seinen Vertrag bis 2027 verlängert habe.

„Für mich war es wichtig, nach der letzten Saison einen Schritt nach oben zu machen“, sagt Verlinden. „Ich freue mich daher, dass ich diesen Schritt gemeinsam mit Beerschot gehen kann. So bleibe ich in einer vertrauten Umgebung, in der ich mich zu Hause fühle, kann aber trotzdem die Messlatte für mich selbst höher legen. Jetzt liegt es an mir zu zeigen, dass ich auch auf höherem Niveau entscheidungsfreudig sein kann.“

Sein Cheftrainer Dirk Kuyt ist ebenfalls erfreut, dass er und sein Klub Verlinden vom Verbleib überzeugen konnten, obwohl er begehrt ist. „Jeder weiß, dass es Interesse ausländischer Teams gab. Aber die Tatsache, dass Thibaud sich dafür entscheidet, bei Beerschot zu bleiben, bestärkt unsere Ambitionen. Thibaud war letzte Saison ein sehr wichtiger Spieler für uns, und ich glaube, dass er auch für Beerschot in der Jupiler Pro League wichtig sein kann“, so der ehemalige niederländische Fußballstar.