FC Schalke 04: Fast alles klar! Nächster S04-Star vor Abflug

Kaderplanung beim FC Schalke 04 – ein Ritt auf der Rasierklinge. Wichtige Spieler sollen bleiben. Doch bei gewissen Angeboten kann der klamme Klub einfach nicht nein sagen. Das war schon bei Marius Müller so. Nun folgt wohl der nächste.

Auch Keke Topp steht vor dem Abflug. Berichten zufolge sind die Verhandlungen mit Werder Bremen auf der Zielgeraden angekommen. Wieder gibt es frisches Geld für den FC Schalke 04 – der dafür einen weiteren extrem schmerzhaften Abgang kompensieren muss.

FC Schalke 04: Keke Topp zieht es nach Bremen

Hohe Schulden plagen den S04. So hoch, dass man es sich nicht leisten kann, Spieler ablösefrei ziehen zu lassen. Erst recht nicht, wenn ohne ein deutlich sichtbares Plus unterm Strich ein Punktabzug droht. Schalke sind die Hände gebunden: Flattert ein Millionen-Angebot rein, müssen auch Spieler gehen, die für die „Mission Wiederaufstieg“ eigentlich unentbehrlich sind. Marius Müller war der erste Fall. Als Nummer 1 eingeplant, wird er kommende Saison für Wolfsburg spielen. Nun folgt wohl der nächste Abgang, der sportlich richtig weh tut.

Schon länger war von einem Werder-Interesse an Keke Topp zu hören. Nun wird es ernst. Wie die „Deichstube“ berichtet, ist sich der Stürmer bereits mit den Bremern einig. Und auch die Verhandlungen der Vereine befänden sich inzwischen auf der Zielgeraden. Wie bei Müller soll man sich wohl bei einer Ablöse von knapp 1,5 Millionen Euro treffen. Ein Geldregen, den der FC Schalke 04 sportlich teuer bezahlen würde.

Topp will zurück nach Bremen

Wie Müller ist Topp eigentlich ein Hoffnungsträger für den Wiederaufstieg, war fest als Terodde-Nachfolger eingeplant. Doch die schwierige finanzielle Lage, in der sogar ein Punktabzug droht, lässt Königsblau in manchen Situationen keine Wahl. Die finanzielle Konsolidierung steht an erster Stelle – und erfordert auch mal sportliche Rückschritte.

Der 20-Jährige selbst strebt den Wechsel an. Für Keke Topp wäre es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Mit neun Jahren schloss er sich 2013 Werder Bremen an, spielte dort bis zu seinem Wechsel zum FC Schalke 04 im Jahr 2021. Der Lockruf der Bundesliga könnte jetzt für das Comeback mit Raute auf der Brust sorgen.