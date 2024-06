Beim FC Schalke 04 ein Pechvogel: Ex-S04-Star beendet seine Karriere

In der Geschichte des FC Schalke 04 gab es viele Spieler, die ihren Erwartungen nicht gerecht werden konnten. Oftmals waren Verletzungen Schuld. Aber die Spieler konnten auch nach ihren Comebacks keine guten Leistungen zeigen.

Große Hoffnungen hatte man beim FC Schalke 04 auch mit Coke Andujar, der als Europa-League-Sieger vom FC Sevilla zu den Königsblauen wechselte. Nach nur zwei Jahren war seine S04-Zeit auch schon wieder vorbei. Jetzt hat der Spanier seine Karriere beendet.

FC Schalke 04: Coke mit viel Pech bei S04

Vier Millionen Euro hatte der FC Schalke 04 im Sommer 2016 für Coke an den FC Sevilla überwiesen. Bei den Andalusiern war er nicht nur Kapitän, sondern holte auch dreimal in Folge die Europa League. Da machte er auf sich aufmerksam und wollte anschließend eine neue Herausforderung in seiner Karriere starten.

Bei den Königsblauen angekommen, folgte direkt der große Schock. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Gelsenkirchen zog sich Coke einen Kreuzbandriss zu, fiel daraufhin mehrere Monate aus. Es dauerte lange, bis er wieder zurückkehrte. Weil er kaum Einsätze hatte, wurde er nach Spanien zu UD Levante verliehen.

Sechs Monate später war die Leihe beendet, aber der S04 hatte keine Verwendung für den Rechtsverteidiger. Anschließend verpflichtete ihn Levante fest für 1,5 Millionen Euro. Das Kapitel S04 war für Coke beendet. Es war eine bittere Zeit für den Spanier.

Karriereende nach 19 Jahren

Nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 war er noch bei Levante, UD Ibizia und Sanluqueno unter Vertrag. Nach 19 Jahren ist in diesem Sommer aber Schluss. Coke hat am Donnerstag (13. Juni) verkündet, dass er seine Profikarriere beenden wird. Er sei stolz darauf, für alle die Vereine gespielt zu haben und bewundere aus seiner Zeit in Deutschland, „den Fußball, den Respekt und die Größe des S04.“

„Ich danke allen Leuten in den Klubs, die mir ihre Türen geöffnet und mich so liebevoll behandelt haben. Ihr habt mich sehr glücklich gemacht“, sagt Coke, der sich anschließend auch bei den Fans, Freunden und seiner Familie bedankt.

Aufgrund der Verletzung und einigen Rückschlägen kam Coke beim FC Schalke auf lediglich zehn Pflichtspieleinsätze. Dabei konnte er immerhin auch einen Treffer in der Bundesliga erzielen.