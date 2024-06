FC Schalke 04: Hammer um Ex-Coach! Thomas Reis hat einen neuen Verein

Trotz des Bundesliga-Abstiegs war Thomas Reis beim FC Schalke 04 der gefeierte Mann. Doch in der 2. Liga kippte die Stimmung schnell – und der aus Bochum geholte Trainer musste wieder gehen. Nun hat er einen neuen Verein gefunden.

Neun Monate nach dem Aus beim FC Schalke 04 hat Thomas Reis einen neuen Vertrag unterschrieben. Nicht beim 1. FC Köln, bei dem er heiß gehandelt wurde – sondern in der Türkei.

FC Schalke 04: Ex-Coach Reis hat neuen Verein

Am Mittwoch (12. Juni) verkündete der 1. FC Köln seinen neuen Trainer. Nachfolger von Timo Schultz wird nicht Thomas Reis. Dabei galt der Ex-Schalker lange als heißester Kandidat. Noch am gleichen Tag unterschrieb aber auch der S04-Abstiegstrainer einen neuen Vertrag – 2.500 Kilometer von Köln entfernt.

Reis übernimmt den türkischen Klub Samsunspor. Der Verein von der Schwarzmeerküste war im vergangenen Sommer in die Süperlig zurückgekehrt, hatte dort die Klasse gehalten. Trotzdem ging der deutsche Trainer Markus Gisdol nach der Saison. Als Grund nannte er den Wunsch nach Veränderung – der Ex-Coach von HSV, Köln & Co schielt wohl auf eine Deutschland-Rückkehr.

Samsunspor holt Reis als Gisdol-Nachfolger

Nun hat Samsun einen neuen Trainer gefunden – wieder einen Deutschen. Für Thomas Reis ist es nach dem Aus beim FC Schalke 04 ende September die erste Station. Zwischendurch hatte er beim Streamingdienst DAZN am Mikrofon gestanden. Nun ist er zurück an der Seitenlinie in seiner favorisierten Funktion.

Thomas Reis hatte den FC Schalke 04 im Oktober 2022 in fast schon aussichtsloser Situation übernommen, für einen Aufschwung gesorgt, der dem Klub ein Endspiel am letzten Spieltag in Leipzig einbrachte. Es ging verloren, Königsblau stieg ab. In der zweiten Liga hagelte es schnell Kritik an seinem Spielsystem, die ihn nach wenigen Monaten den Job kostete.