FC Schalke 04: Trainer-Hammer? Wiedersehen mit Thomas Reis steht bevor

Zu Beginn der vergangenen Saison hatte es Thomas Reis beim FC Schalke 04 nicht leicht. Der Trainer wurde nach einem schwachen Start entlassen und durch den Belgier Karel Geraerts ersetzt.

Seitdem gab und gibt es viele Gerüchte um die Zukunft des einstigen Trainers des FC Schalke 04. Nun könnte sogar bald ein Wiedersehen bevorstehen. Reis ist nämlich bei der Konkurrenz im Gespräch.

FC Schalke 04: Wiedersehen mit Reis?

Er übernahm den FC Schalke 04 mitten in der Bundesliga-Saison, schaffte aber den Klassenerhalt nicht. Dennoch ging der Revierklub mit Thomas Reis in die 2. Liga. Nach einem schwachen Start musste der Trainer seinen Posten bei den Königsblauen räumen. Im September 2023 präsentierte der S04 dann Karel Geraerts als neuen Coach.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Profi Pander wird deutlich – „Ob das Schalke-like ist, wage ich zu bezweifeln“

Immer wieder wurde Thomas Reis mit möglichen Klubs in Verbindung gebracht. Konkret wurde es allerdings nie so richtig. Jetzt aber vielleicht? Denn Reis soll einer von vier Kandidaten sein, die beim 1. FC Köln auf der Liste stehen. Der Bundesliga-Absteiger trennte sich zuletzt von Timo Schultz, der im Abstiegskampf wiederum für den entlassenen Steffan Baumgart eingesprungen war.

Neben Reis sollen auch noch Enrico Maaßen (zuletzt FC Augsburg), Christian Ilzer (Sturm Graz) und Oliver Reiß (Hertha BSC U19) im Gespräch bei den Kölnern sein.

Köln an Reis interessiert

Zuletzt gab es aber auch Gerüchte aus der Türkei um den ehemaligen Trainer des FC Schalke 04. So soll der türkische Erstligist Samsunspor ebenfalls Interesse an Reis haben. Sollte er sich gegen ein Engagement in der Süper Lig entscheiden, wäre Reis wohl einer der Favoriten, um bei den Kölnern zu übernehmen.

Mehr Nachrichten für dich:

Dann würde es in der kommenden Saison zu einem schnellen Wiedersehen kommen. Nach dem bitteren Abstieg wird der 1. FC Köln es schwer haben, direkt wieder in die Bundesliga aufsteigen. Der „Effzeh“ darf nämlich aufgrund einer Transfersperre keine neuen Spieler verpflichten und muss sich mit Akteuren aus dem Jugendbereich verstärken.