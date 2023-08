FC Schalke 04: Nach schwierigen ersten Wochen bei Königsblau – wird ER nun zum großen Faktor?

Trotz der bitteren Auftaktniederlage beim Hamburger SV ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel der Saison enorm groß. Mit dem 1. FC Kaiserslautern wartet ein weiterer großer Traditionsverein auf den S04. Gegen die roten Teufel möchte man vor heimischer Kulisse die ersten drei Punkte der Saison einfahren.

Am kommenden Samstag wird wohl auch Lino Tempelmann erstmals im Kader des FC Schalke 04 stehen. Der Neuzugang vom SC Freiburg konnte aufgrund von Krankheit und Trainingsrückstand noch nicht wirklich mitwirken, könnte dem Team nun aber weiterhelfen.

FC Schalke 04: Tempelmann erstmals mit an Board?

Tempelmann kam erst wenige Tage vor Ende des Trainingslagers des S04, konnte seine neuen Teamkollegen zwar noch in Mittersill kennenlernen, aber kein Testspiel mehr bestreiten. Auch die Generealprobe gegen Twente Enschede verpasste er aufgrund einer Krankheit. Wegen des Trainingsrückstandes nahm Thomas Reis den 24-jährigen Mittelfeld-Akteur auch nicht mit nach Hamburg.

Somit wartet Tempelmann weiterhin auf sein Debüt im S04-Dress. Dazu könnte es am Samstag kommen. In dieser Woche absolviert Tempelmann wohl das gesamte Training – einem Platz im Kader steht also nicht mehr viel im Weg.

Für das Spiel des S04 könnte Tempelmann extrem wichtig werden. Der 24-Jährige ist extrem ballsicher und macht viele Läufe in die Defensive und in die Offensive. Neben Ron Schallenberg als defensiver Mittelfeldspieler könnte Tempelmann also das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive werden. Das war eines der ganz großen Probleme gegen den HSV. Man hatte zu wenig Ballbesitzphasen, hat kaum Ruhe in die Partie bekommen. Mit einem weiteren pass- und ballsicheren Spieler in der Zentrale könnte das gegen Kaiserslautern besser werden.

Auch Baumgartl vor S04-Debüt

Gleiches gilt auch für Timo Baumgartl. Der neue Innenverteidiger ist ebenfalls nicht mit nach Hamburg gefahren und hat individuell trainiert, um für das kommende Spiel komplett fit zu sein. Der 27-Jährige dürfte wohl für den gesperrten Ibrahima Cisse in die Startelf rücken und soll die wacklige S04-Abwehr stabilisieren. Somit wird wohl auch der bisher letzte Neuzugang sein Debüt für Königsblau in der heimischen Veltins-Arena feiern.

Mit Baumgartl und Tempelmann gewinnt der S04 noch einmal einiges an Qualität dazu. Somit dürfte das misslungene HSV-Spiel aus den Köpfen und der Fokus auf das erste Heimspiel der Saison gerichtet sein.