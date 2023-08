FC Schalke 04: Fährmann-Comeback schon gegen Lautern? Diese Bilder machen Hoffnung

Eigentlich war Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 fest als Stammkeeper für die neue Saison eingeplant. Ein Muskelfaserriss bremste den Schlussmann in der Vorbereitung aus, die Auftaktpartie gegen den Hamburger SV (3:5) verpasste er. Neuzugang Marius Müller hütete das königsblaue Tor.

Am Montag (31. Juli) trainierte Ralf Fährmann nun wieder mit Ball, macht Fortschritte und könnte bald wieder auf dem Platz stehen. Dafür muss er sich aber erst einmal gegen seinen Konkurrenten Marius Müller durchsetzen, der beim FC Schalke 04 trotz fünf Gegentreffern einen starken Eindruck hinterließ.

FC Schalke 04: Fährmann gegen Lautern wieder dabei?

Dass der FC Schalke 04 den Auftakt mit 3:5 in den Sand setzte, lag nicht an Keeper Marius Müller. Der 30-Jährige legte gegen den Hamburger SV ein starkes Debüt hin und bekam im Anschluss sogar ein Sonderlob von Schalkes Leiter Lizenz Gerald Asamoah: „Ohne Marius Müller hätten wir noch mehr Treffer kassierte. Er hat ein Super-Spiel gemacht und in Hamburg einen Super-Tag erwischt. Er hat richtig geile Bälle gehalten.“

Bis Fährmann zurück ist, wird Müller die unangefochtene Nummer eins bleiben. Doch das Schalker Urgestein macht Fortschritte im Training, trainierte wieder mit Ball. Ein Einsatz beim ersten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern kommt aber wohl noch zu früh. Erst gegen Eintracht Braunschweig im Pokal (11. August) oder eine Woche später in der Liga (20. August) dürfte Fährmann wieder eine ernsthafte Option sein.

Ob er dann auch sofort wieder zwischen den Pfosten steht, ist noch offen. „Sobald er wieder topfit und bei alter Stärke ist, werden wir die Situation im Tor neu bewerten“, sagte Trainer Thomas Reis vor dem Saisonstart. Eine Einsatzgarantie für Fährmann gibt es nicht.

Baumgartl vor Startelf-Debüt

Gute Nachrichten gibt es derweil von Timo Baumgartl. Der Innenverteidiger stand mit der Mannschaft auf dem Platz, trainierte voll mit und hinterließ einen guten Eindruck. Höchstwahrscheinlich feiert er gegen Kaiserlautern am Samstag (5. August) sein Startelf-Debüt. Nach der Gelb-Rotsperre von Ibrahima Cisse läuft alles auf das Duo Marin Kaminski/Baumgartl hinaus.