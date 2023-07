Kapitel FC Schalke 04 beendet – Star vor nächster Unterschrift

Die Erwartungen waren groß – doch sie wurden nicht erfüllt. Nach dem Abstieg war schnell klar: Maya Yoshida wird den FC Schalke 04 nach einem Jahr wieder verlassen.

Yoshidas Karriere befand sich am Scheideweg (hier mehr). Mangels Interessenten ist der 34-Jährige seit dem Abschied vom FC Schalke 04 vereinslos. Doch jetzt scheint ein neuer Klub gefunden. Die Weltreise des Wandervogels scheint weiterzugehen.

FC Schalke 04: Yoshida vor Unterschrift in Amerika

Er spielte schon in Japan, Holland, England, Italien und Deutschland. Nach dem Abflug vom S04 steht jetzt die nächste Reise bevor. Maya Yoshida soll vor der Unterschrift in den USA stehen. Die Gespräche mit Los Angeles Galaxy sind laut Transfer-Guru Fabrizio Romano weit fortgeschritten und könnten bald finalisiert werden.

Auf Schalke blickt man mit gemischten Gefühlen auf den Verteidiger zurück. Als neuer Abwehrchef aus Genua geholt, hatte der Japaner große Schwierigkeiten, sich bei Königsblau zurechtzufinden. Nach einer schwachen Hinrunde war er bereits angezählt, legte dann aber unter Thomas Reis mächtig zu und entwickelte sich doch noch zum Leistungsträger.

Yoshida vor Einigung mit LA Galaxy

Trotzdem war der Abschied nach dem Abstieg schnell besiegelt. Die automatische Vertragsverlängerung hätte nur beim Klassenerhalt gegriffen. So hätte man neu verhandeln müssen – doch beide Seiten schienen wenig Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit zu haben.

Im Mai war der Abflug bereits besiegelt. Ende Juli war Yoshida noch immer vereinslos. Auch in der Gerüchteküche war es still und so mancher fragte sich bereits, ob die Karriere des inzwischen 34-Jährigen in diesem Sommer unfreiwillig endet. Doch jetzt scheint eine neue Station gefunden.

Den Wandervogel zieht es laut Romano in die USA. „LA Galaxy nähert sich er Einigung mit Maya Yoshida. Er ist bereit für den ablösefreien Wechsel in die MLS. Die mündliche Vereinbarung ist in der finalen Phase“, schreibt der Transfer-Experte.