Rätselraten um Ex-Schalke-Liebling – platzt sein großer Traum jetzt doch?

Als Ko Itakura nach dem Aufstieg 2022 nicht fest verpflichtet werden konnte und Schalke wieder verlassen musste, dürften einige Fan-Herzen bei S04 gebrochen worden sein. Er war der Liebling bei Königsblau – viele trauern dem Japaner noch heute hinter.

Doch während er bei Schalke eine höchsterfolgreiche Zeit hinter sich hat, läuft es bei Borussia Mönchengladbach eher durchwachsen. Sowohl in der letzten Saison als auch in dieser Spielzeit bremsten ihn schwere Verletzungen aus – nun droht er sogar den Asien Cup mit Japan zu verpassen.

Ex-Schalker Itakura und Gladbach in der Zwickmühle

Im November 2022 war es ein Innenbandriss im Knie, im Oktober 2023 eine schwere Knöchelverletzung. Nach einer Länderspielpause im Oktober war der 26-Jährige verletzt nach Mönchengladbach zurückgekehrt und am Sprunggelenk operiert worden. Seither arbeitete er an seinem Comeback – das große Ziel: der Asien-Cup mit Japan im Januar.

Im Laufe des Dezember konnte er sein Pensum immer weiter steigern, nach Weihnachten ging es für den Defensiv-Spezialist zurück nach Japan. Viele gingen davon aus, dass einem Einsatz im Asien Cup nichts mehr im Wege stehen würde. Doch dann die große Wende: Er kehrte einmal mehr nach Deutschland zurück. Mit Gladbach wartet nun am Samstag (06. Januar) der Härte-Test auf den Japaner.

Der Abwehrchef soll dann im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer am Ball sein und nachweisen, dass er fit genug ist, um für Japan bei der Asien-Meisterschaft mitzuwirken. Für Itakura also fällt am Samstag in Mönchengladbach eine ganz wichtige Entscheidung: Kann er sich seinen großen Traum von dem Turnier mit Japan erfüllen oder nicht? Es wäre die erste Kontinental-Meisterschaft für den Ex-S04-Star.

Itakura bei Premier-League-Duo heiß begehrt

Darüber hinaus sorgt Itakura auch mit Wechselgerüchten für viel Wirbel. Trotz seiner schweren Verletzung hat sich der Ex-S04-Profi offenbar in den Fokus zweier Top-Klubs gespielt. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll der FC Liverpool seine Scouts nach Mönchengladbach geschickt haben. Auch den Tottenham Hotspurs wird großes Interesse an dem Defensivspieler nachgesagt.

Gladbach-Geschäftsführer Roland Virkus machte aber direkt deutlich, dass ein Verkauf von Itakura überhaupt nicht im Raum stehen würde. „Ko spielt wie jeder andere Spieler bei uns eine wichtige Rolle im Kader – und wir brauchen den gesamten Kader“, so der Sport-Chef gegenüber der „Bild“. In den kommenden Tagen dürfte für den Japaner ohnehin erstmal im Vordergrund stehen, den Asien-Cup spielen zu können.