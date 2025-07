Deutscher bricht Experiment auf Mallorca vorzeitig ab – Sorge um Freddy

Mit einer verrückten Idee setzte sich Freddy Speck im April 2025 erstmals in den Flieger nach Mallorca. 30 Tage verbrachte der 18-Jährige auf der beliebten Baleareninsel ohne eine Unterkunft. Jeden Tag musste er sich auf die Suche nach einem neuen Schlafplatz machen. Das Experiment begleitete er stets mit seiner Handykamera und postete die Videos auf seinen Social-Media-Kanälen.

Da das Projekt so gut ankam, startete er im Juli eine zweite Staffel. Wieder 30 Tage ohne Unterkunft, doch dieses Mal noch verrückter, noch waghalsiger und nicht nur am Ballermann, sondern auf ganz Mallorca. Doch nach dem 18. Tag wurde es um Freddy auf TikTok und Co. plötzlich leiser. Gegenüber dieser Redaktion hat der junge Deutsche nun den bitteren Grund verraten.

Freddy bricht Mallorca-Experiment ab

Jeden Tag Party, Sonne und Meer und das 30 Tage am Stück. Für viele Mallorca-Fans klingt das wie der wahr gewordene Urlaubstraum. Doch in der Nacht landete Freddy regelmäßig auf dem harten Boden der Realität – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nicht immer war der Schlafplatz so gemütlich wie in einer Hotellobby. Manchmal musste auch ein Autodach, eine Parkbank oder eine Höhle herhalten.

Doch das kleine Experiment gestaltete sich für den 18-Jährigen immer mehr zum Erfolg. Seine Reichweite auf Social Media wuchs und am 18. Juli brachte der Deutsche sogar mit den Bierkönig-Künstlern „Partycrasher“ und Carolina Peukmann den Ballermann-Song „Scheiß aufs Hotel“ raus.

Ein frühzeitiges Ende

Doch kurz darauf wurde es leise um „Captain Shark“, wie er bei TikTok und Instagram heißt. Dabei waren es seine Follower doch gewohnt, jeden Tag ein neues Video-Update von Mallorca zu bekommen. Sofort häufen sich die besorgten Kommentare. „Wo ist der Bro? Wurde sein Handy geklaut?“, „Wo ist Bro, jetzt schon drei Tage kein Video mehr.“ und „Wo bleibt das nächste Video…? Lebt Bro überhaupt noch?“ heißt es unter dem letzten Malle-Beitrag.

Gegenüber dieser Redaktion hat Freddy nun für bittere Klarheit gesorgt. „Die 2. Staffel musste aus persönlichen Gründen leider abgebrochen werden“, bestätigte er. Weitere Einzelheiten wolle er nicht nennen. Damit hat das Experiment ein frühzeitiges Ende genommen, doch „Captain Shark“ wird sich bestimmt bald mit der nächsten verrückten Idee zurückmelden.