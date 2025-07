Prinz William bricht Urlaub ab: SIE sind schuld

Wenn der Ball rollt, sind die Royals nicht weit weg. So auch Prinz William (42)! Der britische Thronfolger kommt am Sonntag (27. Juli) erneut in die Schweiz. Dieses Mal nach Basel, um beim EM-Finale der Frauen mitzufiebern. Mehrere britische Medien, darunter der „Mirror“, berichten, dass der Thronfolger live im Stadion sein wird, wenn seine englischen „Lionesses“ um den Titel kämpfen.

Schon beim spannenden Match England gegen Holland war William am 9. Juli im Stadion von Zürich dabei. Jetzt folgt sein zweiter Besuch. Der Prinz ist nicht nur Fußballfan, sondern auch Schirmherr des englischen Frauenfußballs. Und das lebt er mit Stil, Charme und echter Begeisterung.

Prinz William reist zum EM-Finale nach Basel

„Come on, Lionesses!“, schrieb König Charles III. (76) bereits am Dienstagabend (22. Juli) auf X nachdem sich England in letzter Minute gegen Italien ins Finale gekämpft hatte. Wer die Gegnerinnen am Sonntag sein werden, entscheidet sich heute im Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien.

Spannend: Beim letzten Spiel war William ohne seinen Sohn Prinz George (12) angereist. Vater und Sohn verbindet eine große Leidenschaft für Fußball. Oft waren sie gemeinsam im Stadion zu sehen. Doch ab sofort wird das schwieriger. Denn seit Dienstag (22. Juli) ist George zwölf Jahre alt und darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr im gleichen Flugzeug wie sein Vater reisen.

Der Grund? Sollte etwas passieren, darf der direkte Thronfolger nicht gleichzeitig gefährdet sein. Für gemeinsame Reisen müsste George nun in einem separaten Jet sitzen.

