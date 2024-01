FC Schalke 04: Steven van der Sloot fest zu den Profis? Fans entdecken Indiz

Der FC Schalke 04 rackert im Trainingslager an den Grundlagen für die Rückrunde. Neben den Profis sind auch einige Youngster aus der Knappenschmiede dabei. Unter anderem Steven van der Sloot.

Schon lange fordern einige Fans eine Chance für den Niederländer. Zweimal holte Geraerts ihn in den Profi-Kader, auf das Debüt wartet van der Sloot aber weiter. Doch im Trainingslager haben Fans ein pikantes Detail entdeckt. Gehört er bald fest zum Profikader?

FC Schalke 04: Van der Sloot bald fest im Profikader?

In Schalkes U23 wirbelt Steven van der Sloot in der Regionalliga. Dabei präsentiert er sich so gut, dass viele Fans ihn als echte Verstärkung für die Profis sehen. Ein Test durfte er unter Karel Geraerts bereits bestreiten, zweimal stand er im Kader. Sonderlob vom Trainer gab es bereits, das Pflichtspieldebüt steht aber noch aus. Womöglich lässt er im neuen Jahr aber die Zweitvertretung hinter sich.

Gleich im ersten Training in Portugal bemerkten spitzfindige S04-Fans eine Veränderung bei van der Sloot. Auf der Bank gegen Osnabrück (4:0) und Fürth (2:2) hatte er die Rückennummer 51. Wohl eine beliebige Nummer. Nun aber zeigte sein Trainingsdress eine andere Zahl.

Neue Rückennummer für Schalke-Talent

Im Trainingslager läuft der Niederländer mit der Rückennummer 21 auf. Die deutlich niedrigere Zahl klingt schon eher gewählt. Vor allem aber der Nummernwechsel an sich lässt so manchen Fan spekulieren, ob er damit nun dauerhaft zum Profikader gehört. Denn ein solcher Tausch ist nicht üblich, solange es keinen konkreten Anlass dafür gibt. Und: Mit der 21 hat sein Trainingsanzug erstmals überhaupt einen individuellen Flock. Bei den bisherigen Teilnahmen am Profitraining war er nummernlos unterwegs.

Die rechte Schiene ist beim FC Schalke 04 die wohl größte Baustelle, ein externer Zugang scheint aufgrund der finanziellen Möglichkeiten unwahrscheinlich. Steven van der Sloot könnte als Backup für den verletzungsanfälligen Cedric Brunner die nötige Ergänzung sein.