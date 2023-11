FC Schalke 04: Talente vor Belohnung? Geraerts-Aussagen lassen aufhorchen

Pleiten, Pech und Verletzungen: Beim FC Schalke 04 wiederholt sich all das, was es bereits in den vergangenen Jahren gab. Cheftrainer Karel Geraerts hat daher gehandelt.

Seit dieser Woche dürfen sich zwei Talente des FC Schalke 04 aus der U23 beweisen. Dürfen sie auch am Freitag (1. Dezember, 18.30 Uhr) beim Krisengipfel gegen den VfL Osnabrück ihr Profidebüt feiern? Geraerts machte den Youngsters Hoffnungen.

FC Schalke 04: Geraerts-Lob für Talente

Marius Müller, Leo Greiml, Assan Ouedraogo und seit Neuestem Dominick Drexler sowie Yusuf Kabadayi – die Verletzten-Liste beim FC Schalke 04 wird wieder länger. Zudem wurde Thomas Ouwejan für diese Woche in die U23 versetzt, wird gegen Osnabrück nicht im Kader stehen.

Außerdem können viele Profis im Kader nicht überzeugen, springen zwischen Spielfeld, Bank und Tribüne hin und her. Daher muss Karel Geraerts zu drastischen Maßnahmen greifen. Seit Anfang der Woche durften zwei U23-Spieler am Mannschaftstraining teilnehmen: Steven van der Sloot und Jimmy Kaparos.

Dürfen sich beide Talente auf ihre Profidebüts hoffen? Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Osnabrück betonte Geraerts: „Ich werde es am letzten Trainingstag am Donnerstag sehen, wer in der Lage ist, es in den Spieltagskader zu schaffen. Beide sind seit Montag da, haben gute Ansätze gezeigt. Beide sind sehr interessanter Spieler.“

Belohnung gegen Osnabrück?

Sowohl Kaparos als auch van der Sloot haben Geraerts gezeigt, „dass sie es verdienen, mit den Profis zu trainieren.“ Ob beide Talente des FC Schalke 04 dann tatsächlich im Kader stehen werden, zeigt sich dann im Abschlusstraining.

Kaparos ist bei der U23 in der Regionalliga West gesetzt, kommt überwiegend im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Dort konnten zuletzt weder Ron Schallenberg, Danny Latza noch Lino Tempelmann überzeugen. Zudem ist Kaparos auch in der Innenverteidigung einsetzbar.

Während Kaparos erst seit dieser Woche im Training der Profis ist, durfte van der Sloot schon zuletzt mit trainieren. Zudem spielte der 21-Jährige in der Länderspielpause im Testspiel gegen PSG Eindhoven (2:0) die kompletten 90 Minuten durch. Beide warten aber noch auf ihre Profidebüts.