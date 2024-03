FC Schalke 04: Geraerts haut auf den Tisch! S04-Coach äußert klare Forderung ans eigene Team

Vor dem Duell gegen Hertha BSC Berlin (Sonntag, 17. März,13.30 Uhr) hat der Pottklub einige bittere Ausfälle zu verkünden. Neben Paul Seguin (Gelbsperre) und Brandon Soppy (Muskelverletzung) könnte auch Top-Scorer Kenan Karaman in Berlin fehlen.

Für Karel Geraerts ist das Personal jedoch nebensächlich. Der Coach des FC Schalke 04 fordert mit Blick auf das schwere Auswärtsspiel ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. Zuletzt enttäuschte das Team die mitgereisten Fans immer wieder.

FC Schalke 04: Anderes Auswärts-Gesicht in Berlin?

0:3 in Magdeburg, 0:1 in Kiel, 1:4 in Kaiserslautern, 3:5 in Düsseldorf, 0:3 in Karlsruhe – die Liste der desolaten Auswärtsspiele des S04 in dieser Saison ist lang. Während das Team von Geraerts zu Hause oft eine gute Leistung auf dem Rasen bringt, lässt man die Grundtugenden auf fremdem Geläuf zu häufig vergessen.

Das soll sich in Berlin ändern. Der S04-Coach erwartet von seinen Jungs, dass sie die Kraft der vielen mitreisenden Fans nutzen, um ein gutes Spiel zu zeigen. Mehr als 15.000 Schalker werden am Sonntag im Olympiastadion erwartet. In der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte er, dass es ihm dabei hauptsächlich nicht ums Ergebnis ginge.

++ FC Schalke 04: Ouedraogo-Wende! S04-Fans atmen auf ++

„Wir hatten zu viele Spiele, die schlecht waren, wo wir einfach nicht präsent waren. Und ich spreche nicht nur über das Zustandekommen der Tore oder über das Ergebnis, sondern über unser gesamte Auftreten. Wir müssen deutlich besser werden, wenn wir auswärts spielen. Und ich weiß, dass wir das können“, machte Geraerts deutlich.

„Darf keine Ausrede sein“

Darüber hinaus erklärte der Belgier auch, dass sein Team keine Ausreden hätte. „Natürlich haben wir zu Hause unsere großartigen Fans, die uns enorm viel Kraft geben. Aber auswärts sind sie genauso da und genauso laut. Das darf keine Ausrede sein, wir haben keine Entschuldigungen“, betonte der S04-Coach.

Weitere News:

Das Auswärtsspiel im Berliner Olympiastadion wird durchaus zum Charaktertest für die Mannschaft der Knappen. Viele tausend Schalker, die mit in die Hauptstadt fahren, werden die Partie wohl einmal mehr zu einem gefühlten Heimspiel machen. Die Mannschaft ist nach all den schwachen und enttäuschenden Auswärts-Auftritten definitiv in der Bringschuld. Das betonte Geraerts vor dem Hertha-Spiel einmal mehr.