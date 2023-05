FC Schalke 04: Königsblaue Schwäche! Muss Thomas Reis für den Klassenerhalt DIESEN Schritt gehen?

Für den FC Schalke 04 steht enorm viel auf dem Spiel. In den verbleibenden zwei Wochen geht es für den Pottklub um die Liga-Rettung und dem Überleben in der ersten Bundesliga. Den ersten Schritt dafür möchte das Team von Trainer Thomas Reis am Samstag (17. Mai, 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt machen.

Um am Samstag gegen Frankfurt und eine Woche später gegen Leipzig bestehen zu können, muss der FC Schalke 04 an seine Grenzen gehen. Dafür bedarf es eventuell auch eine drastische Maßnahme von Reis, zu der er sich bisher nicht hinreißen ließ.

FC Schalke 04: Mann-gegen-Mann-Deckung wird zum Problem

Der S04 spielt eine starke Rückrunde. Mit 21 Punkten belegt Königsblau derzeit Platz 8 in der Rückrundentabelle. Damit es am Ende mit dem Klassenerhalt gelingen soll, müssen die Knappen aber wohl noch etwas an dem Punktekonto schrauben. Die Konkurrenz punktet regelmäßig und wird auch in den verbleibenden beiden Partien gewisse Zähler einfahren können. So ist Schalke zum Punkten verdammt.

Das wird allerdings alles andere als einfach. Mit Frankfurt und Leipzig warten zwei richtige Brocken auf Blau-Weiß. Die beiden Teams bilden das diesjährige DFB-Pokal-Finale. Gerade gegen die großen Gegner sah man, auch in der Rückrunde, alles andere als gut aus. Reis vertraute stets auf seinem Spielkonzept und ließ auch gegen Dortmund, Leverkusen, Freiburg und Bayern in Mann-zu-Mann-Deckung verteidigen. Das ging oft in die Hose.

++ FC Schalke 04: Alles für den Klassenerhalt! Reis greift zu drastischer Maßnahme ++

Im Derby war man unterlegen, konnte jedoch mit einer starken Mentalität und etwas Spielglück einen Punkt einfahren. Gegen Leverkusen (0:3), Freiburg (0:4) und Bayern (0:6) hagelte es Klatschen. Erst am letzten Spieltag gegen die Bayern hat man gesehen, dass Schalke große Probleme bekommt, wenn der Gegner sich aus diesen Eins-gegen-Eins-Duellen lösen kann. Ex-S04-Profi und Bayern-Star Leon Goretzka verriet nach dem Spiel, dass man sich auf das System der Schalker gut einstellen konnte und man so offensiv für mehr Drucken sorgen konnte.

Systemumstellung kurz vor Schluss?

Damit man gegen Frankfurt und Leipzig punkten kann, muss man diese Probleme definitiv beheben. Ob Reis allerdings sein System zwei Spiele vor Saisonende umstellt, ist fraglich. Er vertraute stets seiner Spielidee und impfte es seinen Spielern ein. In vielen Spielen funktionierte das System. S04 präsentierte sich in den meisten Partien äußerst giftig und verteidigte konzentriert. Gegen überlegene Gegner bekommt die Mannschaft allerdings Probleme.

Mehr News:

Eine Systemumstellung könnte die Spieler zudem verunsichern. Schließlich agiert man seit nunmehr einem halben Jahr mit diesem System. Dennoch muss sich Reis etwas einfallen lassen, um gegen Frankfurt und Leipzig punkten zu können. Andernfalls droht der erneute Gang in Liga Zwei.