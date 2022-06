FC Schalke 04: Neu-Trainer Kramer – DIESE Aktion werden ihm die S04-Fans niemals vergessen

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Cheftrainer: Frank Kramer wird ab der kommenden Saison auf der Bank der Königsblauen sitzen.

Vor seinem Engagement beim FC Schalke 04 war Kramer Cheftrainer bei Arminia Bielefeld. In der Abstiegssaison hat der Neu-Coach im Spiel gegen S04 mit einer emotionalen Aktion viele Fans für sich gewonnen.

FC Schalke 04: Frank Kramer – DAS rechnen ihm die Fans hoch an

Lange hat der FC Schalke 04 nach einem neuen Trainer gesucht und jetzt wurde er präsentiert: Frank Kramer. Der 50-Jährige soll mit den Knappen in der nächsten Saison den Klassenerhalt schaffen.

Das ist Frank Kramer:

Am 3. Mai 1972 in Memmingen geboren

Als Spieler unter anderem beim 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth unter Vertrag

Seine Stationen als Trainer: Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf, Red Bull Salzburg und Arminia Bielefeld

Kramer war auch Trainer der deutschen U18-, U19-, und U20-Nationalmannschaften

Zuletzt trainierte Kramer Arminia Bielefeld und wurde Ende April entlassen

Unter den königsblauen Anhängern gibt es jetzt schon in den sozialen Netzwerken zahlreiche Diskussionen über den neuen Trainer. Viele halten ihn nicht für den richtigen Coach, viele verteidigen ihn aber auch. Es gibt aber auch S04-Fans, die sich an eine Aktion von Kramer erinnern und ihm diese ganz hoch anrechnen.

Frank Kramer ist neuer Cheftrainer des FC Schalke 04 Foto: IMAGO / Ulrich Hufnagel

Am 20. April 2021 gastierte Schalke bei Arminia Bielefeld und verlor mit 0:1 – das bedeutete auch gleichzeitig, dass die Gelsenkirchener in die 2. Bundesliga abgestiegen waren. Bei vielen Spielern floßen Tränen. Kramer, der zu dem Zeitpunkt Trainer der Bielefelder war, ging sofort zu einigen Profis und tröstete sie.

FC Schalke 04: Kramer tröstete Schalke-Spieler bei Abstieg

„Wenn Schalke weg will vom Trainerverschleiß-Klub Nummer eins, müssen alle gemeinsam hinter dem Team stehen. Dazu gehört auch der Trainer. Und wir wollen nicht vergessen, wer unsere Talente nach dem Abstieg 2021 in Bielefeld getröstet hat. Das waren nicht unsere Leute“, heißt es auf Facebook von einer Schalke-Fanseite.

Auch auf Twitter erinnern zahlreiche Anhänger an Kramers Aktion aus der Abstiegssaison. „Unvergessen, Frank Kramer. Er tröstete Schalke-Spieler, die nach der Niederlage in Bielefeld abgestiegen sind“, schrieb ein S04-Fan auf Twitter und postete dabei ein Foto von dem Trainer und dem sichtlich angeschlagenen Timo Becker.

„Hoffentlich muss er nächste Saison niemanden von uns trösten“, „Toller Trainer. Ich werde ihm das niemals vergessen. Er hat bei uns eine Chance verdient“ und „An diese Bilder muss ich auch direkt denken“, sind noch zahlreiche weitere Kommentare der Schalke-Fans.

FC Schalke 04: Kramer ist neuer Cheftrainer

Auch auf der anschließenden Pressekonferenz äußerte sich der damalige Trainer von Arminia Bielefeld zum Abstieg des S04. „Jedem Fußballfan blutet das Herz, wenn so ein großer Verein, mit so vielen Mitgliedern wie Schalke, absteigt. Dass so ein Verein in der zweiten Liga antreten muss, da Tränen jedem Fußballfan die Augen“, sagte Kramer damals.

