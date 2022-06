FC Schalke 04: Ex-Bundesliga-Star ablösefrei zu haben – schnappt S04 zu?

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Die Transfer-Offensive des FC Schalke 04 hat am Mittwoch begonnen. Mit Tobias Mohr und Florent Mollet haben die Königsblauen bereits zwei Neuzugänge verpflichtet.

Weitere Transfers werden noch folgen. Jetzt soll es der FC Schalke 04 auch auf einen ehemaligen Bundesliga-Profi abgesehen haben.

FC Schalke 04: Ablösefreier Ex-Bundesliga-Star zu haben

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hat momentan alle Hände voll zutun. Am Dienstag präsentierte er den neuen Cheftrainer Frank Kramer und am Tag darauf gleich zwei Neuzugänge. Dabei wird es aber nicht bleiben, der S04 will nachlegen.

Bisherige Zugänge des FC Schalke 04:

Thomas Ouwejan (2 Mio/AZ Alkmaar)*

Rodrigo Zalazar (1,5 Mio/Eintracht Frankfurt)*

Marvin Pieringer (0,5 Mio/SC Freiburg)*

Leo Greiml (ablösefrei/Rapid Wien)

Ibrahima Cissé (ablösefrei/KAA Gent)

Tobias Mohr (1. FC Heidenheim)

Florent Mollet (HSC Montpellier)

Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen)

*Fest verpflichtet nach Leihe

Einige Namen kursieren bereits in der Medienlandschaft, ein weiterer Spieler kommt jetzt auf die mögliche Transfer-Liste der Schalker. Die Königsblauen sollen laut mehreren türkischen Medien an Ex-Bundesliga-Star Tolga Cigerci interessiert sein. Da sein Vertrag zum 30. Juni ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

Schnappt Schalke bei Tolga Cigerci zu?

Doch Schalke soll nicht der einzige Interessent sein. Auch Werder Bremen, der VfB Stuttgart, der englische Zweitligist Hull City und der türkische Meister Trabzonspor wollen Cigerci ebenfalls verpflichten.

Schnappt der FC Schalke 04 bei Tolga Cigerci zu? Foto: IMAGO / Seskim Photo

In Deutschland spielte Cigerci für den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC. Insgesamt kommt der Deutsch-Türke auf 59 Einsätze für die drei Klubs.

Seit 2016 ist der 30-Jährige in der Türkei. Zunächst war der Mittelfeldspieler beim Traditionsklub Galatasaray und wechselte anschließend zum Erzrivalen Fenerbahce Istanbul. Im vergangenen Jahr verpflichtete ihn Basaksehir Istanbul. (oa)