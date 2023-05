FC Schalke 04: Der Horror geht weiter – Ex-Juwel erleidet nächsten Rückschlag

Der FC Schalke 04 zeigt, dass er noch lebt. Vor den drei Endspielen um den Klassenerhalt steht das Team von Thomas Reis erstmals seit dem achten Spiel über dem Strich. Nach dem Last-Minute-Auswärtssieg in Mainz geht in nun nach München zum Rekordmeister.

Was der FC Schalke 04 noch vor Augen hat, kann ein Ex-Spieler nicht mehr schaffen. Nach einer intensiven Saison muss Florian Krüger mit dem FC Groningen den Gang in die zweite Liga antreten. Nach einem Unentschieden gegen die Go Ahead Eagles war das Schicksal am Sonntag (7. Mai) besiegelt.

FC Schalke 04: Krüger trifft es erneut

Es ist der nächste herbe Dämpfer seiner Karriere. Florian Krüger steigt mit dem FC Groningen aus der ersten niederländischen Liga ab. Bei noch drei ausstehenden Partien hat Groningen zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Eine Rettung so nicht mehr möglich. Für die Niederländer ist es der erste Abstieg seit 1973. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung und der Schock bei Krüger und Co.

Doch als wäre ein Abstieg nicht genug, muss der Ex-Schalker diese bittere Erfahrung schon das zweite Mal machen. In der vergangenen Saison stieg der 34-Jährige mit Arminia Bielefeld aus der Bundesliga ab. Nur zwölf Monate später folgt also der nächste Abstieg. Der Horror setzt sich fort!

Nach dem Abstieg mit Arminia Bielefeld im letzten Jahr, erleidet er mit dem FC Groningen erneut dieses Schicksal: Florian Krüger. Foto: IMAGO/Pro Shots

Für ihn persönlich lief die Saison durchwachsen. Zu Beginn der Spielzeit gehörte er dem Stammpersonal an und absolvierte die meisten Partien von Anfang an. Im neuen Jahr sieht das ganze komplett anders aus. Der Stürmer schaffte es teilweise nicht mal mehr in den Kader und musste das ein oder andere Spiel von der Tribüne verfolgen. In 20 Ligaspielen gelangen ihm lediglich drei Treffer und zwei Vorlagen. Unter dem Strich eine Saison zum Vergessen.

Torschützenkönig und Junioren-Meister

Dabei ging seine Karriere so verheißungsvoll los. 2015 wechselte der gebürtige Straßfurter in den Nachwuchs des S04. In der folgenden Saison zerschoss er die B-Junioren-Bundesliga nahezu im Alleingang. Am Ende der U17-Saison standen ganze 35 Saisontreffer auf dem Tableau. In der Saison 2017/18 konnte er auch mit der A-Jugend von Blau-Weiß einen großen Erfolg feiern. Nach einer starken Saison wurde man deutscher A-Junioren Meister der Bundesliga-West. Er gehörte damals zu den größten Talenten seines Jahrgangs.

Fünf Jahre später steht er nach dem zweiten Abstieg im zweiten Jahr vor einem Scherbenhaufen. Wie seine Zukunft aussieht, ist derzeit noch unklar. Da sein Vertrag noch bis 2026 läuft, geht Krüger, stand jetzt, erstmal mit in die zweite niederländische Liga. Das hat sich der ehemalige Schalker wohl anders vorgestellt.