S04-Fans dreht sich bei EM-Spiel der Magen um – DAS wollte keiner sehen

Für Königsblau ist die Saison beendet, in der Arena auf Schalke wird jedoch weiterhin Fußball gespielt. Das Stadion in Gelsenkirchen dient als Austragungsort für die EM 2024. Die erste Partie, die im Rahmen der EM dort gespielt wurde, war Serbien gegen England.

Für den Ex-Dortmunder Jude Bellingham dürfte es einen Hauch von Derby gewesen sein, erneut auf Schalke zu spielen. Dabei sorgte der England-Star auch für Ärger bei den S04-Fans.

Ex-BVB-Star Bellingham trifft im S04-Wohnzimmer

Ganz nach dem Motto „Es kommt, wie es kommen musste“, war Bellingham, der sein Team früh in Durchgang eins in Führung brachte. Der Ex-BVB-Star, der bis zum vergangenen Sommer für den Erzrivalen von Königsblau spielte, erzielte sein erstes Tor in der Arena auf Schalke. Im Dress des BVB war ihm das nicht gelungen.

Die S04-Fans hätten auf diesen Anblick jedoch wohl dennoch gerne verzichtet. Schließlich war Bellingham zu BVB-Zeiten alles andere als beliebt bei den Anhängern der Knappen – auch über die Rivalität hinaus.

++ FC Schalke 04 freut sich über unerwarteten Geldregen! IHN hatten die meisten schon vergessen ++

Viele Schalker sahen den Engländer immer als sehr arrogant und provokant an. Mit der emotionalen und energischen Art von Bellingham konnten die Schalker wenig anfangen. Er dürfte weit oben auf der Liste der unbeliebten Spieler bei den Rivalen gestanden haben. Und nun trifft ausgerechnet er im Schalker Wohnzimmer.

Kein Schalker bei der EM dabei

Tore eines S04-Akteurs in der heimischen Arena werden die Schalke-Fans in keinem Fall bejubeln können. Denn aus dem aktuellen Kader des Zweitligisten hat es kein Spieler in das jeweilige Aufgebot seiner Nationalmannschaft geschafft. Dafür können die Schalker große Stars wie Bellingham, Kane oder Cristiano Ronaldo bestaunen können.

Weitere News:

Neben Serbien – England finden noch Spanien gegen Italien und Portugal gegen Georgien auf Schalke statt. Dazu wird ein Achtelfinale in Gelsenkirchen ausgetragen. Ab August spielt dann Königsblau in Liga zwei wieder im heimischen Wohnzimmer.