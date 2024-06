FC Schalke 04 freut sich über unerwarteten Geldregen! IHN hatten die meisten schon vergessen

Mehr noch als über sportlichen Erfolg freut man sich beim FC Schalke 04 über frisches Geld. Seit Jahren versucht der Klub, Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit abzuarbeiten. Der Absturz in die Zweitklassigkeit hat da nicht gerade geholfen.

+++ S04 verpflichtet Nationalspieler für den Nachwuchs! Schafft ER es zu den Profis? +++

Umso besser für die Knappen, wenn es plötzlich Nachzahlungen für Spieler gibt, die schon längst nicht mehr beim FC Schalke 04 spielen. So könnte es bald auch im Fall von Levent Mercan sein. Auf den S04 wartet eine sechsstellige Summe.

FC Schalke 04: Mercan kurbelt Karriere an

Levent Mercan war einer dieser Spieler, die als hoffnungsvolle Talente aus der Knappenschmiede in den Profi-Kader stießen. Nachhaltig konnte er sich aber nicht durchsetzen. Nach dem Abstieg 2021 verließ er Gelsenkirchen in Richtung Istanbul, wo er bei Fatih Karagümrük anheuerte. Dort kurbelte er seine Karriere ordentlich an.

+++ Verlängerung wirft Fragen auf – wie planen die S04-Bosse? +++

Dort wurde er über die Jahre zum Stammspieler und Kapitän, jetzt bahnt sich der nächste Karrieresprung an. Der neue Trainer von Fenerbahce Istanbul, Jose Mourinho, will Mercan wohl unbedingt verpflichten. Das berichten türkische Medien. Eine Nachricht, bei der auch der FC Schalke 04 aufhorcht.

Klausel bringt Geld

Die Knappen hatten sich beim Verkauf Mercans bekanntermaßen eine Weiterverkaufsklausel gesichert. Die „Ruhr Nachrichten“ schlüsseln jetzt auf, wie diese genau greift und wie viel Geld S04 tatsächlich erwarten kann.

Mercan ist in der Türkei gesetzt. Foto: IMAGO/ANP

Demnach handelt es sich um eine Beteiligung von 25 Prozent! Allerdings gelte die Klausel nur für eine Verkaufssumme, die über dem liegt, was Karagümrük einst für Mercan nach Gelsenkirchen überwies.

Top-News aus der Redaktion:

Der türkische Klub soll damals rund 1,2 Millionen Euro an die Knappen bezahlt haben. Als Gebühr für den Wechsel zu Fenerbahce stehen aktuell drei Millionen Euro im Raum. Schalke würde demnach nur am Differenzbetrag von 1,8 Millionen beteiligt werden, was in diesem Fall immerhin noch 450.000 Euro wären.

FC Schalke 04 stellt sich neue auf

Eine Summe, mit der Schalkes neuer Kaderplaner Ben Manga auf dem Transfermarkt sicherlich etwas anfangen könnte. Bisher hat der Klub bereits fünf neue Spieler vorstellen können und gab dafür nur 300.000 Euro aus.