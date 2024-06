FC Schalke 04 verpflichtet Nationalspieler für den Nachwuchs! Schafft ER es zu den Profis?

Beim FC Schalke 04 geht es voran. Nicht nur bei den Profis strukturieren die Verantwortlichen die Mannschaft um. Kaderplaner Ben Manga hat seine Arbeit aufgenommen und bereits einige Spieler verpflichten können.

Aber auch im Nachwuchs- und Übergangsbereich sucht der FC Schalke 04 stets nach neuen Spielern. Jetzt konnte man sogar einen Nationalspieler für die U23 gewinnen! Ob er mit etwas Anlauf den Sprung zu den Profis schafft?

FC Schalke 04 bedient sich im Mainz

Wenn die U23 der Knappen in der Regionalliga in der kommenden Saison auf Punktejagd geht, dürften auf ihm große Hoffnungen ruhen. Am Mittwoch (13. Juni) gab S04 die Verpflichtung von Timothe Rupil bekannt. Der 21-Jährige kommt aus der zweiten Mannschaft des FSV Mainz.

„Timo ist ein absoluter Kreativspieler […]. Von ihm erhoffe ich mir eine ganze Menge überraschende Aktionen nach vorne“, frohlockt Trainer Jakob Fimpel bereits. Auch er weiß: Der FC Schalke 04 hat keinen Regionalligaspieler mit gewöhnlichem Hintergrund verpflichtet.

Internationale Erfahrung

Denn Rupil bringt neben 50 Regionalliga-Einsätzen für Mainz auch ein wenig internationales Flair ans Berger Feld. Immerhin ist der Mittelfeldspieler zehnfacher luxemburgischer Nationalspieler!

So sammelte er beispielsweise schon Erfahrung in der Nations League oder in Testspielen gegen große Nationen wie Portugal ran. Zuletzt gehörte er allerdings nicht mehr zum Aufgebot seiner Nationalmannschaft.

FC Schalke 04: Nächste Verstärkung

Klar, dass er da wieder hin und sich durch gute Leistungen auf Schalke empfehlen will. Zudem dürfte auch eine kleine Hoffnung mitschwingen, sich vielleicht für die Profis der Knappen empfehlen zu können.

Rupil ist insgesamt bereits der fünfte Neuzugang für die U23 des FC Schalke 04! Zuvor hatten die Knappen bereits Seok-ju Hong, Tidiane Toure, Niklas Frese und Pablo Martinez verpflichtet.