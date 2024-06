FC Schalke 04: Champions-League-Hammer! Jetzt winken Millionen

Der FC Schalke 04 und die Champions League? Das ist schon einige Jahre her. Trotzdem darf der Zweitligist plötzlich auf fette Königsklassen-Einnahmen hoffen.

Dem FC Schalke 04 winken Millionen-Einnahmen, die dem klammen Klub immens guttun würden. Und die Fans dürfen auf Champions-League-Spiele in der Arena hoffen – wenn auch nicht mit Beteiligung ihres Herzensvereins.

FC Schalke 04: Millionen-Einnahmen dank Königsklasse?

An echte Heimspiele ist bei Shaktar Donezk derzeit nicht zu denken. Die Stadt gehörte zu den ersten Städten, auf die es Russland beim Angriffskrieg auf die Ukraine abgesehen hatte. Mitten im Krieg ist an sportliche Großereignisse nicht zu denken. Seine „Heimspiele“ in der Champions League trug Shaktar deshalb letzte Saison im Hamburger Volksparkstadion aus.

Nächste Saison werden die Partien aber woanders stattfinden. Donezk sagte dem HSV für eine weitere Spielzeit ab und sucht nun eine neue Spielstätte. Neben dem Borussia-Park in Mönchengladbach ist die Arena auf Schalke ganz oben auf der Liste. Im März befragte der S04 bereits seine Fans über eine mögliche Bewerbung befragt. Nun nimmt die Sache konkrete Formen an.

HSV bekam 1,4 Millionen

Für den FC Schalke 04 wäre das ein echter Hammer. Nicht nur, dass man erstmals seit 2017 wieder Königsklasse im Stadion sehen könnte – auch finanziell wäre der Deal aus S04-Sicht äußerst attraktiv. Rund 1,4 Millionen Euro bekam der Hamburger SV für die drei Gruppenspiele in der Champions League sowie ein Heimspiel in der K.o.-Runde der Europa League. Eine Summe, die auch Königsgblau winken würde. Im Fall einer weiten Europapokal-Reise von Donezk sogar noch mehr.

Gerade in Zeiten großer finanzieller Schwierigkeiten wäre dieser Geldregen für Schalke ein wahrer Segen. Der S04 schiebt weiterhin immense Schuldenberge vor sich her, würde ohne ein stattliches Plus in der nächsten Saison sogar mit Punktabzug bestraft.