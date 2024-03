FC Schalke 04: Bald wieder Champions League auf Schalke? S04 wendet sich an seine Fans

Champions League und der FC Schalke 04 – weiter entfernt als aktuell könnten beide nicht sein. Statt Madrid, Manchester und Mailand heißt die königsblaue Realität Elversberg, Osnabrück und Braunschweig. Vom Ruhm alter Tage ist man meilenweit entfernt.

Und doch könnte bald wieder ein Hauch europäischer Spitzenklasse durch die Veltins Arena wehen. Zumindest wenn die Pläne des FC Schalke 04 aufgehen. Dafür wendet sich der Klub jetzt an seine Mitglieder.

FC Schalke 04 bietet Hilfe an

Weil Schachtar Donezk aufgrund des Kriegs in der Ukraine seine internationalen Spiele nicht im heimischen Stadion austragen kann, braucht der Klub eine Ausweichstätte. In dieser Saison sprang der Hamburger SV mit dem Volksparkstadion ein. Dort spielte Donezk in Champions und Europa League.

Auch in der kommenden Saison wird Donezk für die Auftritte im europäischen Wettbewerb eine Ausweichstätte brauchen. Geht es wieder nach Deutschland? Der FC Schalke 04 stünde jedenfalls als Helfer bereit. Das enthüllte der Verein in einer Mail an seine Mitglieder.

Demnach biete man Schachtar Donezk aktuell die Möglichkeit an, „ihre Europa- und Champions-League-Spiele in der Veltins-Arena auszutragen“. Zweifelsohne eine feine Geste der Knappen.

Umfrage für die Fans

Gleichzeitig macht S04 aber auch keinen Hehl daraus, dass die Zusammenarbeit „ein wirtschaftliches Potenzial“ für den Zweitligisten berge. Deshalb gibt es für S04-Fans eine Umfrage, um die potenzielle Auslastung des Stadions bei Donezk-Spielen abschätzen zu können.

So sollen die Knappen-Anhänger beantworten, wie groß das Interesse an internationalen Spielen ohne Schalke-Beteiligung ist, ob man Champions-League- oder Europa-League-Spiele von Schachtar besuchen würde, und wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, dass man sich gleich eine rabattierte Dauerkarte für alle Gruppenspiele kaufen würde.

FC Schalke 04 hofft auf wirtschaftlichen Nutzen

Der Hamburger SV hat es schließlich vorgemacht, dass sich der Mehraufwand lohnen kann. Der Zweitligist erhielt für die Bereitstellung des Stadions und die Organisation eine Umsatzbeteiligung. Und gerade in der Champions League fließt bekanntermaßen viel Kohle.

Wie wahrscheinlich es allerdings ist, dass Donezk in Zukunft in der Veltins Arena spielt, bleibt abzuwarten. Mit den 62.271 Zuschauerplätzen bietet der FC Schalke 04 allerdings eine noch größere Kulisse als in Hamburg.