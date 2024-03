Irre Wende um Ex-Schalke-Trainer? Plötzlich steht der Karriere-Ritterschlag im Raum

Auf den FC Bayern München kommt ein Trainer-Beben zu. Das steht spätestens mit der Entscheidung, sich nach der Saison vom aktuellen Übungsleiter Thomas Tuchel zu trennen (hier erfährst du alle Infos dazu), fest. Bei der Suche nach einem Nachfolger rückt nun ein Ex-Schalke-Coach in den Fokus.

Bisher galt vor allem Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso als Wunschlösung der Verantwortlichen um Sport-Vorstand Max Eberl. Nun allerdings taucht ein neuer Name auf, den Fans der Bundesliga und vor allem Anhänger von Schalke 04 gut kennen: Ralf Rangnick.

Ex-Schalke-Coach Rangnick ein Thema

Für jeden deutschen Fußball-Trainer ist dieser Posten wohl der Ritterschlag der eigenen Karriere. Wenn man beim FC Bayern München an der Seitenlinie steht, hat man es wirklich endgültig geschafft. Doch in den letzten Jahren verkam der Posten immer mehr zum Schleudersitz. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Niko Kovac – niemand von ihnen hielt es zwei Jahre durch.

Wer also soll die Position übernehmen? Ex-Bayern-Profi Xabi Alonso bleibt der Wunschkandidat, sicher ist der Deal aber nicht. Deshalb haben Eberl und Co. auch andere Kandidaten im Hinterkopf. Einer von ihnen soll laut „Kicker“ Ralf Rangnick sein, der bereits zahlreiche Klubs aus Deutschland, wie beispielsweise den FC Schalke 04, trainierte.

Erst EM-Sommer, dann Bundesliga?

Derzeit ist der 65-Jährige noch in ganz anderer Funktion aktiv. Rangnick coacht die österreichische Nationalmannschaft, will bei der EM 2024 in Deutschland für eine Überraschung sorgen. Ist es seine letzte Mission als Nationaltrainer?

Laut des Berichts soll Rangnick Bayerns erste Alternative sei, wenn Alonso nicht kommt. Ein Gerücht, das nicht von irgendwoher kommt. Schließlich kennt Rangnick Bayerns Sportdirektor Christoph Freund aus Salzburger Tagen.

Wende um Ex-Schalker Rangnick

Und: Rangnick wäre nicht zum ersten Mal Thema beim Rekordmeister. Schon 2019 galt er als Nachfolge-Kandidat für Niko Kovac. Einzig ein 3:0-Sieg im DFB-Pokalfinale hielt den damaligen Bayern-Trainer im Amt – ausgerechnet gegen das von Rangnick trainierte RB Leipzig. Zu einem späteren Zeitpunkt kam es nicht zu einer Einigung, weil Rangnick angeblich nicht unter dem damaligen Sportchef Hasan Salihamidzic arbeiten wollte.

Jetzt also könnten beide Seiten vielleicht doch noch zusammenfinden. Nach dem VfB Stuttgart, FC Schalke 04, TSG Hoffenheim und RB Leipzig wäre es bereits Rangnicks fünfte Bundesliga-Station.