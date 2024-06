FC Schalke 04: Verlängerung wirft Fragen auf – wie planen die S04-Bosse?

Der „Oldie“ bleibt an Bord. Unter der Woche verlängerte der FC Schalke 04 den Vertrag von Ersatzkeeper Michael Langer um ein weiteres Jahr. Der 39-jährige Österreicher geht damit in sein achtes Schalke-Jahr (hier mehr dazu erfahren).

Eine spannende Entscheidung der Knappen-Verantwortlichen. Es drängt sich die Frage auf, wie es auf der Torhüter-Position jetzt weitergeht. Eine Frage, die beim FC Schalke 04 heiß diskutiert wird. Besonders Ralf Fährmann und Justin Heekeren stehen im Blickpunkt.

FC Schalke 04: Neue Hierarchie

Die Verlängerung Langers ist nicht die erste Weiche, die zwischen den Pfosten gestellt wurde. Zuvor hatte bereits der bisherige Stammkeeper Marius Müller Gelsenkirchen gen Wolfsburg verlassen. Darauf hatte S04 mit der Verpflichtung von Braunschweigs Ron-Thorben Hoffmann reagiert.

Die Frage nach der neuen Nummer 1 dürfte damit bereits geklärt sein. Hoffmann soll Anfragen von einigen Klubs gehabt haben. Er dürfte sich kaum für den FC Schalke 04 entschieden haben, wenn er dort nicht Stammkeeper wird.

Zudem hat Nachwuchs-Keeper Luca Podlech einen Profi-Vertrag unterschrieben, trainiert ab der kommenden Saison bei der ersten Mannschaft mit. Zum Einsatz soll er aber vorerst in der U23 kommen.

Was wird aus Fährmann und Heekeren?

Dennoch stellt sich die Frage, was aus Ralf Fährmann und Justin Heekeren wird. Einen der beiden wird der FC Schalke 04 wohl mindestens abgegeben müssen. Vier Keeper im Kader (fünf mit Podlech) sind nach Fußball-Norm zu viel. Laut Gerüchten haben die Verantwortlichen Fährmann bereits nahe gelegt, zu wechseln.

Jedoch ist auch Heekeren eine spannende Personalie. Dem 23-Jährigen wird eine große Zukunft nachgesagt. In der vergangenen Rückrunde war er nach Maasmechelen in Belgien ausgeliehen und zeigte dort gute Leistungen. Nachdem er so viel gespielt hat, dürfte er sich nur ungern hinter einem anderen Torwart wieder auf die Bank setzen.

Denkbar wäre in diesem Fall vielleicht eine erneute Leihe, um die Entwicklung des Torwart-Juwels weiter voranzutreiben. Die Torwart-Situation bleibt beim FC Schalke 04 also spannend.